Στη Φλόριντα σήμερα οι διαβουλεύσεις σχετικά με τα επόμενα στάδια για τη Λωρίδα της Γάζας

Σύνοψη από το

  • Σήμερα αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια συνάντησης αξιωματούχων από τις ΗΠΑ, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία στη Φλόριντα.
  • Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει τις επόμενες ημέρες την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, πιθανόν επίσης στη Φλόριντα. Τις ΗΠΑ θα εκπροσωπήσει ο Στιβ Γουίτκοφ και την Τουρκία ο Χακάν Φιντάν.
  • Το Κατάρ και η Αίγυπτος κάλεσαν να περάσει στην επόμενη φάση η εφαρμογή του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, το οποίο προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς και απόσυρση του ισραηλινού στρατού. Η κατάπαυση του πυρός παραμένει πολύ εύθραυστη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Στη Φλόριντα σήμερα οι διαβουλεύσεις σχετικά με τα επόμενα στάδια για τη Λωρίδα της Γάζας

Σήμερα αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια συνάντησης αξιωματούχων από τις ΗΠΑ, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία στη Φλόριντα. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένει τις επόμενες ημέρες την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση Τραμπ, τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εκπροσωπήσει στις σημερινές συνομιλίες ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας, Στιβ Γουίτκοφ, ενώ την Τουρκία θα αντιπροσωπεύσει ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Δεν έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει το πρόγραμμα, αλλά ο κ. Νετανιάχου θέλει να με συναντήσει», δήλωσε χθες ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η συνάντηση πιθανόν να πραγματοποιηθεί στη Φλόριντα. Ο Τραμπ προγραμματίζει να περάσει εκεί τις γιορτές της νέας χρονιάς, στην κατοικία και στο κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος, μεσολαβητές και εγγυητές της κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα όπου μαινόταν πόλεμος για δυο χρόνια, πρόσφατα κάλεσαν να περάσει στην επόμενη φάση η εφαρμογή του σχεδίου που είχε προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η επόμενη φάση προέβλεπε αφοπλισμό της Χαμάς,το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει το ενδεχόμενο, την προοδευτική απόσυρση του ισραηλινού στρατού από το σύνολο του θύλακα, τη δημιουργία μεταβατικών αρχών και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης «σταθεροποίησης».

Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου, παραμένει πολύ εύθραυστη, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για κατάφωρες παραβιάσεις των όρων της, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακα συνεχίζει να είναι κρίσιμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος καυχήθηκε μολαταύτα προχθές Τετάρτη, σε διάγγελμά του, πως αποκατέστησε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή «για πρώτη φορά έπειτα από τρεις χιλιάδες χρόνια».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του διαβεβαίωσε πως η χώρα του παραμένει «σθεναρά στο πλευρό των Παλαιστινίων».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας η γρίπη στην Ελλάδα-Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Σκέφτεστε συνέχεια συζητήσεις που έχετε κάνει; Τι σημαίνει αυτό, σύμφωνα με ειδικό

Στεγαστικό: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Λαγκάρντ: Αισιόδοξη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, αβέβαιη για τον πληθωρισμό

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
04:52 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Κήρυξε την Κυριακή (21/12) ημέρα εθνικού πένθους για τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Η Αυστραλία κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, καθώς θα συμπληρωθεί μία ε...
04:27 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γουατεμάλα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών προς τις ΗΠΑ – Συνελήφθησαν 14 άτομα

Στην εξάρθρωση δικτύου διακίνησης μεταναστών με προορισμό τις ΗΠΑ προχώρησαν οι αρχές της Γουα...
04:23 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Βουλγαρία: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους κατά της απερχόμενης κυβέρνησης και της διαφθοράς

Στους δρόμους βγήκαν το βράδυ της Πέμπτης, χιλιάδες πολίτες στη Βουλγαρία, εκφράζοντας την αντ...
04:15 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ευρωπαϊκή Ένωση: Συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία τη διετία 2026-2027

Η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέληξε τα ξημερώματα σε ομόφωνη συμφωνία για τη ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα