Στη Φλόριντα σήμερα οι διαβουλεύσεις σχετικά με τα επόμενα στάδια για τη Λωρίδα της Γάζας

Σήμερα αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια συνάντησης αξιωματούχων από τις ΗΠΑ, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία στη Φλόριντα. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένει τις επόμενες ημέρες την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση Τραμπ, τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εκπροσωπήσει στις σημερινές συνομιλίες ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας, Στιβ Γουίτκοφ, ενώ την Τουρκία θα αντιπροσωπεύσει ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Δεν έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει το πρόγραμμα, αλλά ο κ. Νετανιάχου θέλει να με συναντήσει», δήλωσε χθες ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η συνάντηση πιθανόν να πραγματοποιηθεί στη Φλόριντα. Ο Τραμπ προγραμματίζει να περάσει εκεί τις γιορτές της νέας χρονιάς, στην κατοικία και στο κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος, μεσολαβητές και εγγυητές της κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα όπου μαινόταν πόλεμος για δυο χρόνια, πρόσφατα κάλεσαν να περάσει στην επόμενη φάση η εφαρμογή του σχεδίου που είχε προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η επόμενη φάση προέβλεπε αφοπλισμό της Χαμάς,το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει το ενδεχόμενο, την προοδευτική απόσυρση του ισραηλινού στρατού από το σύνολο του θύλακα, τη δημιουργία μεταβατικών αρχών και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης «σταθεροποίησης».

Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου, παραμένει πολύ εύθραυστη, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για κατάφωρες παραβιάσεις των όρων της, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακα συνεχίζει να είναι κρίσιμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος καυχήθηκε μολαταύτα προχθές Τετάρτη, σε διάγγελμά του, πως αποκατέστησε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή «για πρώτη φορά έπειτα από τρεις χιλιάδες χρόνια».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του διαβεβαίωσε πως η χώρα του παραμένει «σθεναρά στο πλευρό των Παλαιστινίων».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP