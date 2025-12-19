Μάρκο Νίκολιτς: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, όποιος αντίπαλος και να έρθει θα προετοιμαστούμε»

  • Η ΑΕΚ πέτυχε μεγάλη νίκη με ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα, ολοκληρώνοντας τη League Phase του Conference League στην 3η θέση και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα συνέχειας στην ευρωπαϊκή της πορεία.
  • Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του μετά την ανατροπή, τονίζοντας ότι η ομάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε αντίπαλο προκύψει, καθώς «όποιος και να έρθει θα προετοιμαστούμε».
  • Ο Σέρβος προπονητής στάθηκε στη συνολική προσπάθεια της ομάδας και τη συμβολή όλου του οργανισμού της ΑΕΚ, από τη διοίκηση μέχρι τον κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι οι στόχοι δεν σταματούν εδώ και η ομάδα προχωράει παρακάτω.
Η ΑΕΚ πέτυχε μεγάλη νίκη με ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα, ολοκλήρωσε τη League Phase του Conference League στην 3η θέση και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα συνέχειας στην ευρωπαϊκή της πορεία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει περήφανος για την προσπάθεια των παικτών του και να τονίζει ότι η ομάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε αντίπαλο προκύψει στη συνέχεια.

Ο Σέρβος προπονητής στάθηκε στη συνολική εικόνα της ομάδας, στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του μέσα σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα, αλλά και στη συμβολή ολόκληρου του οργανισμού της ΑΕΚ, από τη διοίκηση μέχρι τον κόσμο, που δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι στόχοι δεν σταματούν εδώ και πως η ομάδα συνεχίζει με το ίδιο πλάνο και την ίδια νοοτροπία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είχαμε βάλει κάποιους στόχους, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε εκεί. Προχωράμε παρακάτω. Ήταν μια δίκαιη νίκη, ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο 20λεπτο. Αμέσως μετά σα να δυσκολευτήκαμε, πιέζαμε συνέχεια, συνέχεια, μαζί με αυτούς τους υπέροχους φιλάθλους. Είναι μια σημαντική νίκη, ένα σημαντικό επίτευγμα μετά από 23 χρόνια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και το αξίζει όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ».

Στη συνέχεια, ο προπονητής της Ένωσης αναφέρθηκε στη συνολική προσπάθεια και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα, λέγοντας: «Από τον πρόεδρο μέχρι τους φιλάθλους που έκαναν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και μας βοήθησαν να φτάσουμε στη νίκη. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Είχαμε 18 παίκτες με 2 τερματοφύλακες, 16 παίκτες και έξι πολύ σημαντικές απουσίες, μια ομάδα που έχει δώσει σειρά αγώνων. Ήμασταν στο Αγρίνιο, ταξίδι πίσω αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν και βρήκαν τις δυνάμεις για να ανταπεξέλθουν».

Κλείνοντας, ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στη διαχείριση του αγώνα και στο επόμενο βήμα της ΑΕΚ στην Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τον απασχολεί το όνομα του αντιπάλου. Όπως είπε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είχαμε ένα πλάνο, υπήρχε μια μικρή ανησυχία μετά το 20ό λεπτό και ήρθαν και οι παίκτες από τον πάγκο και βοήθησαν. Δεν είναι εύκολοι αντίπαλοι, όποιος και να έρθει θα προετοιμαστούμε. Οι δύο έχουν παρελθόν με εμάς αλλά όποιος και να έρθει θα τον αντιμετωπίσουμε».

01:03 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

