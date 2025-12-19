Αιματηρή βομβιστική επίθεση στην Υεμένη: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 13 τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες Πέμπτη στην πόλη Τάιζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη, σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη έξω από τα κεντρικά γραφεία του ισλαμιστικού κόμματος Αλ Ισλάχ, σε μία από τις πλέον πολυπληθείς πόλεις της χώρας. Η Τάιζ τελεί υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, ενώ το Αλ Ισλάχ συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της χώρας.

Όλα τα θύματα ήταν άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τη βομβιστική επίθεση.

Η Υεμένη παραμένει εγκλωβισμένη στη δίνη εμφυλίου από το 2014, όταν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους μεγάλα τμήματα του βορρά, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά.

Η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί της μάχονται στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, σε μια προσπάθεια να απωθήσουν τους Χούθι.

Στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, αυτονομιστές – που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – ελέγχουν αρκετά εδάφη, υποχρεώνοντας κυβερνητικές δυνάμεις να αποσυρθούν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa