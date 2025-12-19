GNTM: «Κλείδωσαν» οι τέσσερις φιναλίστ – Μεγάλη ανατροπή στις τελευταίες αποχωρήσεις

Σύνοψη από το

  • Το τοπίο για τον μεγάλο τελικό του GNTM ξεκαθάρισε, με τέσσερις παίκτες να παίρνουν το πολυπόθητο εισιτήριο της πρόκρισης και δύο να αποχωρούν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.
  • Στον μεγάλο τελικό προκρίθηκαν ο Ανέστης, η Ειρήνη, η Ξένια και ο Γιώργος, μετά από μια αγωνιώδη διαδικασία αξιολόγησης από τους κριτές.
  • Ο Μιχάλης και η Ραφαηλία αποχαιρέτησαν το παιχνίδι, δηλώνοντας με χαμόγελο: «Είμαστε αδιαμφισβήτητα το καλύτερο ζευγάρι του GNTM», παρά την έκπληξη της αποχώρησής τους.
Enikos Newsroom

Media

GNTM: «Κλείδωσαν» οι τέσσερις φιναλίστ – Μεγάλη ανατροπή στις τελευταίες αποχωρήσεις

Για προτελευταία φορά εμφανίστηκαν στο πλατό του GNTM οι φιναλίστ του φετινού κύκλου, το βράδυ της Πέμπτης, μέσα από το νέο επεισόδιο που προβλήθηκε από τη συχνότητα του STAR. Το τοπίο για τον μεγάλο τελικό ξεκαθάρισε, με τέσσερις παίκτες να παίρνουν το πολυπόθητο εισιτήριο της πρόκρισης και δύο να αποχωρούν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Η αγωνία κορυφώθηκε, καθώς οι διαγωνιζόμενοι έφτασαν μια ανάσα πριν το φινάλε. Τα κορίτσια και τα αγόρια που είχαν απομείνει, στάθηκαν μπροστά στους κριτές και άκουσαν προσεκτικά τα σχόλια και την τελική αξιολόγηση από τον Άγγελο Μπράτη, τον Έντι Γαβριηλίδη, τον Λάκη Γαβαλά, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί. Τέσσερις από αυτούς πήραν αμέσως το πράσινο φως για τον τελικό, ενώ οι υπόλοιποι περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή την απόφαση.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι φωτογραφίσεις και κατατέθηκαν οι αξιολογήσεις, οι κριτές κατέληξαν στα τέσσερα άτομα που θα περάσουν στον τελικό. Τον λόγο πήρε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ανακοίνωσε ένα προς ένα τα ονόματα των φιναλίστ. Όπως ανακοινώθηκε, στον μεγάλο τελικό προκρίθηκαν ο Ανέστης, η Ειρήνη και η Ξένια. Ακολούθησε η πιο κρίσιμη στιγμή, όταν η παρουσιάστρια δήλωσε: «Και τώρα συμβαίνει το εξής. Έχω στα χέρια μου ένα μόνο εισιτήριο για τον τελικό και έχω απέναντι μου τρεις. Τον Μιχάλη, τον Γιώργο και τη Ραφαηλία». Τελικά, το τελευταίο εισιτήριο δόθηκε στον Γιώργο, ενώ ο Μιχάλης και η Ραφαηλία αποχαιρέτησαν το παιχνίδι.

Η έκβαση αιφνιδίασε αρκετούς τηλεθεατές, καθώς και οι δύο παίκτες που αποχώρησαν πίστευαν ακράδαντα ότι θα βρίσκονταν στον τελικό. Με χαμόγελο, οι δυο τους δήλωσαν: «Είμαστε αδιαμφισβήτητα το καλύτερο ζευγάρι του GNTM», κλείνοντας έτσι τον κύκλο της παρουσίας τους στον φετινό διαγωνισμό.

