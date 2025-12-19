Νέος πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στις ΗΠΑ ο Κρίστιαν Τέρνερ

  • Η βρετανική κυβέρνηση επέλεξε τον Κρίστιαν Τέρνερ για τη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, την Πέμπτη (18/12).
  • Ο διορισμός του έρχεται αφότου απέτυχε παταγωδώς η επιλογή του Πίτερ Μάντελσον να οικοδομήσει στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. Ο Μάντελσον αποπέμφθηκε λόγω μηνυμάτων που είχε στείλει στον Τζέφρι Έπσταϊν.
  • Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως «η μεγάλη εμπειρία του Κρίστιαν (Τέρνερ) θα συμβάλει στην ενίσχυση αυτού του μοναδικού δεσμού» μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ.
Τον Κρίστιαν Τέρνερ επέλεξε η βρετανική κυβέρνηση, την Πέμπτη (18/12), για τη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποφάσισε να διορίσει τον 53χρονο διπλωμάτη καριέρας, σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πόστο, αφότου απέτυχε παταγωδώς η επιλογή του Πίτερ Μάντελσον για να οικοδομήσει στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Μάντελσον αποπέμφθηκε τον Σεπτέμβριο λόγω εγκάρδιων μηνυμάτων που αποκαλύφθηκε ότι είχε στείλει στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, το περιεχόμενο των οποίων αποκάλυπτε μια πολύ στενότερη σχέση από εκείνη που είχε περιγράψει ο ίδιος στο παρελθόν.

«Η μεγάλη εμπειρία του Κρίστιαν (Τέρνερ) θα συμβάλει στην ενίσχυση αυτού του μοναδικού δεσμού (μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ) και θα διασφαλίσει πως θα εξακολουθήσει να ευδοκιμεί», ανέφερε ο πρωθυπουργός Στάρμερ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

