ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής της εγκληματικής οργάνωσης

  • Ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στις αρμόδιες αρχές. Αναμένεται η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
  • Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο λογιστής της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στις παράνομες δραστηριότητες.
  • Η υπόθεση αφορά τη δράση εγκληματικής οργάνωσης με αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες.
Στη φυλακή οδηγούνται, μετά την απολογία τους, ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής, φερόμενος ως αρχηγός κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καθώς και ο λογιστής.

της Άννας Κανδύλη

Και οι δύο αρνήθηκαν το κατηγορητήριο, όπως τους αποδίδεται, ωστόσο δεν έπεισαν. Ο αγροτοσυνδικαλιστής, κατά τη διάρκεια της τετράωρης απολογίας του, φέρεται να ισχυρίστηκε πως: «Όλες οι επιδοτήσεις που έχω πάρει στο όνομά μου είναι νόμιμες» και ότι «στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί μου τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών, αποδεικνύεται ότι επίσης ήταν νόμιμες και έγινε καθαρά για τεχνικό λόγο. Έχω προσωπική περιουσία και τα ποσά που με αφορούν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα όσα έχω στην κατοχή μου. Δεν είχα κανένα κίνητρο να πάρω παράνομη επιδότηση και ούτε είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης».

Από την πλευρά του, ο λογιστής και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν σε λογαριασμούς του είναι νόμιμα και αποδεδειγμένης προέλευσης, ενώ οι επιδοτήσεις που έλαβε είναι από αγροτεμάχια της οικογένειάς του.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν ήμουν λογιστής σε κανένα κύκλωμα. Τα 13.000 € που πήρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν με νόμιμες διαδικασίες, με ακίνητα που ανήκουν στην οικογένειά μου. Έδωσα τον λογαριασμό μου στον Χ.Μ. για εξυπηρέτηση και μετέφερα τα χρήματα που πιστώθηκαν».

Συνολικά, για το συγκεκριμένο κύκλωμα, απολογήθηκαν τις τρεις τελευταίες ημέρες 16 άτομα, εκ των οποίων δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και με χρηματικές εγγυήσεις.

