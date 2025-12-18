Φοινικούντα: Το Σάββατο απολογείται ο 30χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία της Πλάκας που παραδόθηκε – Όσα είπε στους αστυνομικούς και ο ρόλος του στο έγκλημα

Εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς οι Αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους τον άνδρα που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της δολοφονικής επίθεσης. O ίδιος, οδηγήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στην ανακρίτρια, από την οποία έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Ο άντρας που αναζητούνταν με ένταλμα εδώ και 9 ημέρες, εμφανίστηκε μόνος του τα ξημερώματα στις Αρχές και παραδόθηκε. Όπως μεταδίδει o τηλεοπτικός σταθμός του Star, είναι γιος γνωστού επιχειρηματία της Πλάκας και κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο.

Ποιος είναι ο συλληφθείς – Τι ισχυρίστηκε

Πρόκειται για τον 30χρονο με τα αρχικά Ο.Κ. και είναι συνεργάτης και φίλος του 30χρονου επιχειρηματία, που έχει ήδη προφυλακιστεί. Στη 1.15 τα ξημερώματα της Τετάρτης εμφανίστηκε μόνος του στην Ασφάλεια Καλαμάτας, υποστηρίζοντας: «Βρισκόμουν διακοπές στο εξωτερικό, έμαθα ότι με ψάχνετε και ήρθα να παραδοθώ, είμαι στη διάθεσή σας».

Ο ρόλος που είχε στο έγκλημα

Ο συγκεκριμένος άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν απλώς γνώριμος των δραστών. Φέρεται να ήταν ο άνθρωπος που καθοδηγούσε βήμα βήμα τον 22χρονο φυσικό αυτουργό, δίνοντας οδηγίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, μέσω πακιστανικών τηλεφωνικών συνδέσεων, με αλλεπάλληλες κλήσεις πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το έγκλημα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη, καθώς είχαν προηγηθεί άλλες τέσσερις και συγκεκριμένα αυτές των δύο 22χρονων (φυσικός αυτουργός και συνεργός), του ανιψιού και του επιχειρηματία (ηθικοί αυτουργοί).

Όπως έγινε γνωστό, στην τελευταία διαθήκη, ο ευνοούμενος ήταν ο συλληφθείς ανιψιός. Γιατί ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήθελε να βγάλει από τη μέση τον θείο του;

Η ανιψιά του θύματος αποκαλύπτει ότι: «Ήξερε να πουλήσει ο (….); Ο (…) ήξερε πόσο αξίζει η περιουσία του θείου μου; Φυσικά και όχι. Τον έμπλεξαν μπορώ να πω. Είναι και ο επιχειρηματίας, αλλά υπάρχει και κάποιος πολύ μεγάλος που ονειρευόταν τα χρήματα, την περιουσία του θείου μου».

«Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την εγκληματική πράξη»

Υπενθυμίζεται ότι όταν πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας ο 33χρονος ανιψιός του άτυχου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αρνήθηκε την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας και επέμεινε στην αθωότητά του. «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την εγκληματική πράξη. Από την πρώτη στιγμή κατέθεσα την αλήθεια. Η σχέση μου με τον θείο μου ήταν άριστη και δεν υπήρχε καμία οικονομική εκκρεμότητα μεταξύ μας. Αδυνατώ να κατανοήσω πώς, ενώ υπήρξα θύμα καθώς τραυματίστηκα και εγώ από πυροβολισμό κατέληξα να αντιμετωπίζω κατηγορίες».

Ωστόσο, οι αρχές έχουν στοιχεία που τον ενοχοποιούν: οι συνομιλίες του πριν και μετά το διπλό φονικό, αλλά και μια σειρά από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και δείχνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι όχι μόνο ενορχήστρωσε την δολοφονία του θείου του αλλά μετέφερε τον 22χρονο εκτελεστή από το κάμπινγκ της Φοινικούντας στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

«Είμαι αθώος»

Μετά τον ανιψιό την πόρτα της ανακρίτριας είχε περάσει και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο επιχειρηματίας από το Κολωνάκι και εργοδότης του 22χρονου. Ο επιχειρηματίας παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο επί 6 ώρες.

«Είμαι αθώος. Μιλούσα από το κανονικό μου τηλέφωνο με τον 22χρονο που είναι υπάλληλος μου και αυτό το κατέθεσα από την πρώτη στιγμή στην ανακρίτρια. Κανένας εγκληματίας δεν συνομιλεί από το προσωπικό του τηλέφωνο με έναν υποψήφιο δολοφόνο λίγες ώρες ή μέρες πριν το έγκλημα. Για μένα ήταν κάτι συνηθισμένο να μιλάω με τους υπαλλήλους μου για υποθέσεις της δουλειάς μας σε καθημερινή βάση», είπε ο επιχειρηματίας στην απολογία του.