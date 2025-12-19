Ελλάδα – Γαλλία προς υπογραφή νέας αναβαθμισμένης Στρατηγικής Συμφωνίας

Σύνοψη από το

  • Η Αθήνα και το Παρίσι προτίθενται να υπογράψουν νέα, αναβαθμισμένη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας, καθώς η παρούσα λήγει εντός του 2026. Οι διεργασίες για την ανανέωσή της έχουν ήδη ξεκινήσει.
  • Η ιστορική συμφωνία του 2021, που επισφράγισε το σύνθημα «Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία», περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης, ακόμη και από χώρα εντός των συμμαχιών τους.
  • Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη Γαλλία, συζητήθηκαν με την Υπουργό Άμυνας Κατρίν Βωτρίν η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης και η συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.
Enikos Newsroom

πολιτική

Η ένταξη της φρεγάτας FDI Belharra ΚΙΜΩΝ στο Πολεμικό Ναυτικό έφερε και μία ακόμη σημαντική είδηση σχετικά με το μέλλον των ελληνογαλλικών σχέσεων. Στις προθέσεις είναι η Αθήνα και το Παρίσι να υπογράψουν νέα, αναβαθμισμένη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας, καθώς η παρούσα λήγει εντός του 2026.

Ανταπόκριση από την Λοριάν – Γαλλία: Χρήστος Μαζανίτης

Το φθινόπωρο του 2021, με την ιστορική συμφωνία για αμοιβαία αμυντική συνδρομή, την αγορά 3+1 φρεγατών τύπου Belharra και τη συνεργασία στην αμυντική και την εξωτερική πολιτική, σε συνέχεια της αγοράς των 24 μαχητικών Rafale, έλαβε πλέον ουσιαστικό περιεχόμενο το σύνθημα «Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία», επισφραγίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, ταυτόχρονα με την παροχή αμυντικής «ομπρέλας» στην Ελλάδα.

Τη σημασία της συμφωνίας ανέδειξαν σε δηλώσεις τους, αμέσως μετά την υπογραφή της στο Παρίσι, στις 28 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Αναμφίβολα, θεμέλιο της αμυντικής συμφωνίας είναι το άρθρο 2, η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης, η οποία περιλαμβάνει και τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Με άλλα λόγια, ο ακρογωνιαίος λίθος της συμφωνίας προβλέπει στρατιωτική συνδρομή της Γαλλίας προς την Ελλάδα και αντιστρόφως, σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση από τρίτη χώρα, ακόμη και αν αυτή η χώρα είναι εντός των συμμαχιών τους (όπως, π.χ., η Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ).

Είναι η πρώτη φορά που τέτοια ρήτρα περιλαμβάνεται σε διμερή συμφωνία της Ελλάδας με Ευρωπαίο εταίρο ή σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ενώ αντίστοιχη ρήτρα υπέγραψε η χώρα μας πριν από έναν χρόνο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πέντε χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 2026, η συμφωνία αυτή λήγει και ήδη η Αθήνα και το Παρίσι έχουν ξεκινήσει τις διεργασίες με σκοπό την εύρεση όλων εκείνων των σημείων που θα οδηγήσουν τελικά στην ανανέωσή της.

Η πρόθεση και των δύο είναι η υπογραφή νέας συμφωνίας. Και μπορεί τον πρώτο λόγο να έχει το Υπουργείο Εξωτερικών, όμως – σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από κύκλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – ήδη στο ελληνικό Πεντάγωνο έχουν καταγραφεί οι επιθυμίες των παραπάνω στοιχείων που θα ήθελε να περιλαμβάνονται στο κείμενο.

Κατά την άφιξη του Νίκου Δένδια στη Λοριάν της Γαλλίας για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας και ονοματοδοσίας στην πρώτη φρεγάτα FDI Belharra ΚΙΜΩΝ, πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή από την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας Κατρίν Βωτρίν (Catherine Vautrin). Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Υπουργών Άμυνας και γεύμα εργασίας στην αεροπορική βάση Naval Air Station Lann-Bihoué.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, με έμφαση στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Όπως σημείωναν οι ίδιες πηγές, σε σχετική ερώτηση του enikos.gr, οι προθέσεις εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας επεκτείνονται και στον μηχανισμό SAFE, για τον οποίο ήδη ετοιμάζονται δύο ομάδες εργασίας των χωρών, οι οποίες θα εργαστούν από κοινού εν όψει του SAFE 2, που εκτιμάται ότι θα υπάρξει.

ENIKOS NETWORK

04:47 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

