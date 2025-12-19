Ευρωπαϊκή Ένωση: Συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία τη διετία 2026-2027

Η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέληξε τα ξημερώματα σε ομόφωνη συμφωνία για τη χορήγηση δανείου 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές και με στήριξη του προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι ηγέτες δεν συμφώνησαν στη χρήση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων σε μορφή δανείου προς την Ουκρανία, ωστόσο επέλεξαν την κοινή ευρωπαϊκή λύση, προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου.

Νωρίτερα, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδίωξαν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους για ένα πακέτο στήριξης που θα καλύψει τις ανάγκες του Κιέβου για τα έτη 2026-2027, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρό δημοσιονομικό έλλειμμα και συνεχείς στρατιωτικές πιέσεις από τη ρωσική εισβολή. Η συζήτηση εξελίχθηκε με συνεχείς μεταβολές, καθώς τα σενάρια εναλλάσσονταν ώρα με την ώρα και κάθε πρόταση συναντούσε ενστάσεις από διαφορετικές πλευρές, με κοινό στόχο να ληφθεί απόφαση και να αποφευχθεί μήνυμα αποτυχίας συνεννόησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Βέλγιο, όπου φιλοξενούνται τα περισσότερα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία μέσω της Euroclear, ζήτησε πλήρεις εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη για πιθανές νομικές ή οικονομικές συνέπειες από ενδεχόμενη ρωσική αντίδραση. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προσπάθειες για κοινή ανάληψη κινδύνων, οι διαπραγματεύσεις κόλλησαν σε μία λέξη σχετικά με το ύψος των εγγυήσεων, οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή χωρίς τελική απόφαση για αυτό το σχέδιο.

Ως λύση, αναδείχθηκε ένα προσωρινό «δάνειο-γέφυρα» μέσω κοινής δανειοδότησης της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές, backed by the EU budget headroom, δηλαδή μέσω μηχανισμού που επιτρέπει στην Ένωση να δανείζεται με ευνοϊκούς όρους χωρίς άμεση επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών. Τεχνικά, ο προϋπολογισμός της ΕΕ διαθέτει ανώτατο όριο συνεισφορών από τα κράτη-μέλη, βασισμένο κυρίως στο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα κάθε χώρας. Το υπόλοιπο μεταξύ του ορίου και των πραγματικών δαπανών, το λεγόμενο headroom, λειτουργεί ως εγγύηση για την έκδοση ομολόγων, εξασφαλίζοντας χαμηλά επιτόκια χάρη στην υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της ΕΕ και επιτρέποντας τη χορήγηση δανείων σε τρίτους, όπως η Ουκρανία.

Το τελευταίο προσχέδιο Συμπερασμάτων που διέρρευσε προτείνει δάνειο 90 δισ. ευρώ για τα έτη 2026-2027, με ρητή διασφάλιση ότι δεν θα επηρεαστούν οι οικονομικές υποχρεώσεις χωρών όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, παραχώρηση που αποσκοπεί στην άρση επιφυλάξεων, καθώς η έγκριση απαιτεί ομοφωνία.

Παρά τη ρευστότητα της κατάστασης, η πολιτική βούληση για λύση παρέμεινε ισχυρή. Πολλοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, υπογράμμισαν την επιλογή που έχει μπροστά της η Ευρώπη, λέγοντας «Χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο». Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε αποφασισμένη να μην αποχωρήσει από τις Βρυξέλλες χωρίς λύση, ενώ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα υποσχέθηκε ότι οι ηγέτες θα παραμείνουν μέχρι να βρεθεί συμφωνία.