Ευρωπαϊκή Ένωση: Συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία τη διετία 2026-2027

Σύνοψη από το

  • Η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέληξε σε ομόφωνη συμφωνία για τη χορήγηση δανείου 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για τη διετία 2026-2027. Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές, με στήριξη του προϋπολογισμού της Ένωσης.
  • Οι ηγέτες δεν συμφώνησαν στη χρήση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, αλλά επέλεξαν την κοινή ευρωπαϊκή λύση του «δανείου-γέφυρα» για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου.
  • Η συζήτηση εξελίχθηκε με συνεχείς μεταβολές και ενστάσεις, καθώς η έγκριση απαιτούσε ομοφωνία. Τελικά, δόθηκαν διασφαλίσεις ότι δεν θα επηρεαστούν οι οικονομικές υποχρεώσεις χωρών όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, για την άρση των επιφυλάξεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ευρωπαϊκή Ένωση: Συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία τη διετία 2026-2027

Η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέληξε τα ξημερώματα σε ομόφωνη συμφωνία για τη χορήγηση δανείου 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές και με στήριξη του προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι ηγέτες δεν συμφώνησαν στη χρήση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων σε μορφή δανείου προς την Ουκρανία, ωστόσο επέλεξαν την κοινή ευρωπαϊκή λύση, προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου.

Νωρίτερα, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδίωξαν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους για ένα πακέτο στήριξης που θα καλύψει τις ανάγκες του Κιέβου για τα έτη 2026-2027, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρό δημοσιονομικό έλλειμμα και συνεχείς στρατιωτικές πιέσεις από τη ρωσική εισβολή. Η συζήτηση εξελίχθηκε με συνεχείς μεταβολές, καθώς τα σενάρια εναλλάσσονταν ώρα με την ώρα και κάθε πρόταση συναντούσε ενστάσεις από διαφορετικές πλευρές, με κοινό στόχο να ληφθεί απόφαση και να αποφευχθεί μήνυμα αποτυχίας συνεννόησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Βέλγιο, όπου φιλοξενούνται τα περισσότερα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία μέσω της Euroclear, ζήτησε πλήρεις εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη για πιθανές νομικές ή οικονομικές συνέπειες από ενδεχόμενη ρωσική αντίδραση. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προσπάθειες για κοινή ανάληψη κινδύνων, οι διαπραγματεύσεις κόλλησαν σε μία λέξη σχετικά με το ύψος των εγγυήσεων, οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή χωρίς τελική απόφαση για αυτό το σχέδιο.

Ως λύση, αναδείχθηκε ένα προσωρινό «δάνειο-γέφυρα» μέσω κοινής δανειοδότησης της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές, backed by the EU budget headroom, δηλαδή μέσω μηχανισμού που επιτρέπει στην Ένωση να δανείζεται με ευνοϊκούς όρους χωρίς άμεση επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών. Τεχνικά, ο προϋπολογισμός της ΕΕ διαθέτει ανώτατο όριο συνεισφορών από τα κράτη-μέλη, βασισμένο κυρίως στο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα κάθε χώρας. Το υπόλοιπο μεταξύ του ορίου και των πραγματικών δαπανών, το λεγόμενο headroom, λειτουργεί ως εγγύηση για την έκδοση ομολόγων, εξασφαλίζοντας χαμηλά επιτόκια χάρη στην υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της ΕΕ και επιτρέποντας τη χορήγηση δανείων σε τρίτους, όπως η Ουκρανία.

Το τελευταίο προσχέδιο Συμπερασμάτων που διέρρευσε προτείνει δάνειο 90 δισ. ευρώ για τα έτη 2026-2027, με ρητή διασφάλιση ότι δεν θα επηρεαστούν οι οικονομικές υποχρεώσεις χωρών όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, παραχώρηση που αποσκοπεί στην άρση επιφυλάξεων, καθώς η έγκριση απαιτεί ομοφωνία.

Παρά τη ρευστότητα της κατάστασης, η πολιτική βούληση για λύση παρέμεινε ισχυρή. Πολλοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, υπογράμμισαν την επιλογή που έχει μπροστά της η Ευρώπη, λέγοντας «Χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο». Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε αποφασισμένη να μην αποχωρήσει από τις Βρυξέλλες χωρίς λύση, ενώ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα υποσχέθηκε ότι οι ηγέτες θα παραμείνουν μέχρι να βρεθεί συμφωνία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας η γρίπη στην Ελλάδα-Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Σκέφτεστε συνέχεια συζητήσεις που έχετε κάνει; Τι σημαίνει αυτό, σύμφωνα με ειδικό

Στεγαστικό: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Λαγκάρντ: Αισιόδοξη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, αβέβαιη για τον πληθωρισμό

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
04:52 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Κήρυξε την Κυριακή (21/12) ημέρα εθνικού πένθους για τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Η Αυστραλία κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, καθώς θα συμπληρωθεί μία ε...
04:27 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γουατεμάλα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών προς τις ΗΠΑ – Συνελήφθησαν 14 άτομα

Στην εξάρθρωση δικτύου διακίνησης μεταναστών με προορισμό τις ΗΠΑ προχώρησαν οι αρχές της Γουα...
04:23 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Βουλγαρία: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους κατά της απερχόμενης κυβέρνησης και της διαφθοράς

Στους δρόμους βγήκαν το βράδυ της Πέμπτης, χιλιάδες πολίτες στη Βουλγαρία, εκφράζοντας την αντ...
03:52 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αιματηρή βομβιστική επίθεση στην Υεμένη: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 13 τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση που...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα