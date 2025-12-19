Γιώργος Μαζωνάκης: Αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του στην «Ακτή Πειραιώς» λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες – «Είμαι αληθινός», είπε με νόημα

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε κανονικά στην πρεμιέρα του στην «Ακτή Πειραιώς» το βράδυ της Πέμπτης, λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες που κατέθεσε σε βάρος του ο 21χρονος τραγουδιστής Stef.
  • Ο τραγουδιστής ανέβηκε στην πίστα μέσα σε αποθέωση, με την παρουσία του να δείχνει ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών δεν ανέκοψαν την επαγγελματική του δραστηριότητα.
  • Κατά την έναρξη της βραδιάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας με νόημα: «Να συστηθώ ξανά. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του στην «Ακτή Πειραιώς» λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες – «Είμαι αληθινός», είπε με νόημα

Λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες και τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο 21χρονος τραγουδιστής Stef, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε κανονικά το βράδυ της Πέμπτης στην πρεμιέρα του στην «Ακτή Πειραιώς». Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβηκε στην πίστα μέσα σε αποθέωση, με την παρουσία του να δείχνει ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών δεν ανέκοψαν την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Κατά την έναρξη της βραδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης απευθύνθηκε στο κοινό με μία φράση, λέγοντας: «Να συστηθώ ξανά. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός». Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής άνοιξε το μουσικό του πρόγραμμα με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» με τους παρευρισκόμενους να τον χειροκροτούν σε όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του.

@giorgosmazonakis_fanclub #MAZW #FANCLUBMAZW #HAUTMAZW #MAZONAKIS #MAZWNAKIS @georgemazonakis ♬ πρωτότυπος ήχος – Giorgos Mazonakis

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας η γρίπη στην Ελλάδα-Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Σκέφτεστε συνέχεια συζητήσεις που έχετε κάνει; Τι σημαίνει αυτό, σύμφωνα με ειδικό

Στεγαστικό: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Λαγκάρντ: Αισιόδοξη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, αβέβαιη για τον πληθωρισμό

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
23:35 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Αθηνά Μαξίμου: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Αιμίλιου Χειλάκη – «Είναι η εκλεκτική συγγένειά μου, η επιλογή και η ευθύνη μου»

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (18/12) ο Αιμίλιος Χειλάκης. Ο καταξιωμένος ηθοποιός γεννήθηκε στι...
22:32 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τον Γεράσιμο Μιχελή και την Πόπη Χριστοδούλου: «Ξέρω ότι έχουν πάει απλώς κάπου αλλού, ότι δεν είναι ο θάνατος έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας»

Το «Παρά Πέντε» την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, επιστρέφει με ένα ωραίο και χορταστικό re...
22:14 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Δέσποινα Βανδή: Το βίντεο που δημοσίευσε με τον Γιώργο Νικολαΐδη – «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου»

Από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά των Χριστουγέννων είναι τα μελομακάρονα. Κάθε χρόνο μεγάλη μερ...
21:52 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν θα αφήσω κανέναν να χαλάσει τη ζαχαρένια μου στην ομορφότερη περίοδο της ζωής μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου σε λίγο καιρό θα κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της, καρπό του έρωτά ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα