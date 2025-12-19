Γιώργος Μαζωνάκης: Αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του στην «Ακτή Πειραιώς» λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες – «Είμαι αληθινός», είπε με νόημα

Λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες και τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο 21χρονος τραγουδιστής Stef, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε κανονικά το βράδυ της Πέμπτης στην πρεμιέρα του στην «Ακτή Πειραιώς». Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβηκε στην πίστα μέσα σε αποθέωση, με την παρουσία του να δείχνει ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών δεν ανέκοψαν την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Κατά την έναρξη της βραδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης απευθύνθηκε στο κοινό με μία φράση, λέγοντας: «Να συστηθώ ξανά. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός». Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής άνοιξε το μουσικό του πρόγραμμα με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» με τους παρευρισκόμενους να τον χειροκροτούν σε όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του.