Ο IMEC, η γεωπολιτική παράκαμψη της Άγκυρας και η σιωπηλή σύγκρουση για τον έλεγχο εμπορίου και ενέργειας – Η στάση της Τουρκίας

Δημήτρης Σταθακόπουλος

Άρθρα

Τουρκία εμπόριο
Δημήτρης Σταθακόπουλος
Δρ Παντείου Πανεπιστημίου, Συνεργάτης του Εργαστηρίου Τουρκικών & Ευρασιατικών Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Πειραιά, Νομικός, Οθωμανολόγος - Τουρκολόγος

Αυτό που εξελίσσεται σήμερα, στο εμπόριο της Μέσης Ανατολής, δεν είναι ένας απλός σχεδιασμός, αλλά μια βαθύτερη γεωοικονομική αντιπαράθεση, όπου οι εμπορικές ροές μετατρέπονται σε εργαλείο ισχύος και οι διαδρομές μεταφοράς αγαθών αποκτούν στρατηγική σημασία αντίστοιχη με αυτήν των ενεργειακών αγωγών.

Στο επίκεντρο αυτής της νέας πραγματικότητας βρίσκεται η Τουρκία, η οποία νιώθοντας παραγκωνισμένη επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στον παγκόσμιο χάρτη των μεταφορών και του εμπορίου.

Η Άγκυρα προωθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο δημιουργίας ενός εκτεταμένου χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει την Ευρώπη με τον Περσικό Κόλπο, μέσω τουρκικού εδάφους και περιοχών της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας απλής επενδυτικής πρωτοβουλίας.

Η λογική πίσω από αυτή την κίνηση είναι σαφής.

Η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως αναγκαίου ενδιάμεσου κόμβου μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Σε μια περίοδο όπου οι θαλάσσιες διαδρομές, από το Σουέζ έως την Ερυθρά Θάλασσα, εμφανίζουν αυξημένη αστάθεια και γεωπολιτικούς κινδύνους, οι χερσαίοι διάδρομοι αποκτούν νέα βαρύτητα. Η γεωγραφική θέση της Τουρκίας της επιτρέπει να διεκδικήσει αυτόν τον ρόλο, μετατρέποντας τη γεωγραφία σε πολιτικό και οικονομικό πλεονέκτημα.

Ο IMEC παρακάμπτει την Τουρκία

Ωστόσο, η τουρκική πρωτοβουλία δεν αναπτύσσεται σε κενό. Αντιθέτως, έρχεται σε άμεση σύγκρουση με τον IMEC, τον διεθνή εμπορικό διάδρομο που φιλοδοξεί να συνδέσει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής. Το σχέδιο αυτό, που στηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προσπάθειες αναδιάταξης των παγκόσμιων εμπορικών ροών των τελευταίων δεκαετιών.

imec
IMEC (India – Middle East – Europe Economic Corridor)

Η κρίσιμη παράμετρος είναι ότι ο IMEC παρακάμπτει την Τουρκία. Και αυτή ακριβώς η παράκαμψη είναι που δημιουργεί νέα γεωπολιτικά δεδομένα. Για την Άγκυρα, η απουσία της από έναν τόσο κομβικό διάδρομο δεν είναι απλώς οικονομικό ζήτημα, αλλά ζήτημα στρατηγικής θέσης και περιφερειακής επιρροής.

Η απάντηση της Τουρκίας διαμορφώνεται ως μια εναλλακτική πρόταση διασύνδεσης, η οποία επιχειρεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον IMEC. Ένας διάδρομος που δεν περιορίζεται στη μεταφορά εμπορευμάτων, αλλά στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου εμπορικών και πολιτικών σχέσεων, με την Τουρκία στο κέντρο του συστήματος.

Πίσω από αυτή τη σύγκρουση σχεδίων κρύβεται μια ευρύτερη πραγματικότητα που είναι ο έλεγχος των ροών , ο οποίος έχει γίνει πλέον το νέο πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Ενέργεια, πρώτες ύλες, προϊόντα και κεφάλαια δεν κινούνται απλώς σε ουδέτερες διαδρομές. Αντιθέτως, διαμορφώνουν ισορροπίες ισχύος, δημιουργούν εξαρτήσεις και επανακαθορίζουν συμμαχίες.

Η αντιπαράθεση IMEC – τουρκικού διαδρόμου “antiIMEC” ή ” χερσαίου Σουέζ”, μεταξύ Τουρκίας- Συρίας – Ιορδανίας, δεν είναι στρατιωτική, αλλά βαθιά πολιτική και οικονομική. Πρόκειται για μια «σιωπηλή σύγκρουση», όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από επενδυτικά σχέδια, διπλωματικές κινήσεις και στρατηγικές συνεργασίες.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Τουρκία επιχειρεί να αποτρέψει τον γεωπολιτικό της εγκλωβισμό και να διατηρήσει τον ρόλο της ως βασικού κόμβου διαμετακόμισης. Το αν θα το πετύχει, θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τη γεωγραφία, αλλά κυρίως από τη δυνατότητά της να επιβληθεί ως αναγκαίος παίκτης σ’ ένα σύστημα που ήδη αναδιαμορφώνεται.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εμπορικοί διάδρομοι του μέλλοντος δεν θα είναι απλώς υποδομές μεταφοράς.

Θα είναι γραμμές ισχύος πάνω στον παγκόσμιο χάρτη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί αυξάνεται ο καρκίνος στους νέους: Επιστήμονες εντοπίζουν την πιο πιθανή αιτία

Πείτε αντίο στους δύσκολους λεκέδες από φαγητό: Το απλό «κόλπο» με το βραστό νερό που αλλάζει τα πάντα

Νέο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και τι θα ισχύσει φέτος για τα κριτήρια και ...

Ο πόλεμος φέρνει αυξήσεις σε βασικά αγαθά- Στο «στόχαστρο» οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις- Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Η αναβάθμιση του Gemini 3.1 φέρνει νέες δυνατότητες στο Google Home

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
08:50 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ενεργειακές Κοινότητες: Το αναξιοποίητο εργαλείο για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα

Οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν μια από τις πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αλλαγή του...
08:27 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Τραμπ εναντίον Ευρώπης: Το παράθυρο στρατηγικής ευκαιρίας για την Ελλάδα – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου

Οι τελευταίες ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου κ. Τραμπ για περαιτέρω μείωση 5.000 Αμερικα...
14:08 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Δικαιούνται οι εργαζόμενοι αποζημίωση εάν παραιτηθούν; Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο εργαζόμενος που αποχωρεί οικειοθελώς από την εργασία του, δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση...
08:26 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Επιστροφή «ενοικίου»: Περιορισμένη στήριξη, αμφίβολη αποτελεσματικότητα

Τέσσερις παρεμβάσεις που μπορούν να μετατρέψουν τα 255 εκατ. ευρώ ετησίως σε προσιτή κατοικία ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή