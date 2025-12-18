Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τον 54χρονο που κατηγορείται ότι εξαπάτησε τους γονείς του 33χρονου – Ζητούσε τρίχες αγνοουμένων

Ο 54χρονος καθηγητής με καταγωγή από τον Φουρνέ Χανίων, ο οποίος συμμετείχε σε αναζητήσεις αγνοουμένων και υπόσχονταν “θαύματα” στους συγγενείς, είχε φτιάξει ένα προφίλ κανονικού πραγματογνώμονα. Ο ίδιος, ισχυριζόταν ότι υπήρχε – γνώριζε μία πατενταρισμένη μέθοδο που συνδύαζε DNA και κβαντική φυσική και εισέπραττε βέβαια τις ανάλογες αμοιβές.

Το zarpanews.gr έφερε στη δημοσιότητα σήμερα Πέμπτη νέα ντοκουμέντα για την εμπλοκή του στην υπόθεση εξαφάνισης της πολύτεκνης μητέρας και γιαγιάς στον Αλικιανό, αλλά και στην υπόθεση του αγνοούμενου γιατρού και στο πώς αποπροσανατόλισε τις έρευνες. Υπενθυμίζεται πως η πρώτη υπόθεση αντιμετωπίζεται ως υπόθεση ανθρωποκτονίας από τις αρχές.

Το πραγματικά εντυπωσιακό είναι, ότι σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο 54χρονος έχαιρε της εκτίμησης νομικών ενώ, μιλούσε στο κινητό με αστυνομικούς διευθυντές και εισαγγελείς, παρότι ποτέ η μέθοδός του, δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα, όπως αναφέρει το zarpanews.

Ο 54χρονος, επικαλούμενος στίγμα που έλαβε μέσω του δήθεν επιστημονικού συστήματος εντοπισμού, ώθησε την αστυνομία των Χανίων να εισβάλει σε κτίριο στα Ταμπακαριά, επιμένοντας ότι οι 33χρονος γιατρός ήταν εντός.

Μάλιστα, πηγή που ήταν μέσα στα γεγονότα αναφέρει πως ήταν τόσο πειστικός αλλά και τόσο άνετος στην επικοινωνία του με τις αρχές που παρότι τα στοιχεία ήταν ανύπαρκτα, εντούτοις διατάχθηκε να γίνει η έρευνα χωρίς καμία προετοιμασία και φυσικά χωρίς αποτέλεσμα.

«Κβαντική φυσική και τρίχες… ταχυδρομικές»

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το zarpanews.gr o 54χρονος, ο οποίος κατοικεί στις Κορακιές Ακρωτηρίου, ενεπλάκη τον Σεπτέμβριο του 2023 στην υπόθεση της Σανίκο Τσαούσι, έναν χρόνο μετά την “μυστηριώδη εξαφάνισή της” στον Αλικιανό.

Μάλιστα για την υπόθεση συνέταξε τεχνική έκθεση…. υποδεικνύοντας δήθεν στίγμα, σε ξένες ιδιοκτησίες ενώ κάθε φορά που αποτύγχανε, προσπαθούσε να πείσει τους συγγενείς ότι δήθεν “τους πρόλαβαν” οι δολοφόνοι της γιαγιάς και μετακίνησαν τη σορό.

Η δήθεν μέθοδος που είχε αναπτυχθεί στο «Ινστιτούτο Επιστημονικής Έρευνας Ζυρίχης» του όποιου παρίστανε τον διευθυντή ήταν η λεγόμενη «SR 21 – » που συνδύαζε, κβαντική φυσική, μέσω χαμηλών μαγνητικών πεδίων και δύναται να ανιχνεύει υλικά με τη μέθοδο της τριπλοποίησης και του τριγωνισμού στόχου. Μεταξύ άλλων δύναται να ανιχνεύει ανθρώπινο σώμα, νεκρό ή ζωντανό.

Δήθεν για τον σκοπό της έρευνας μάλιστα, ανάγκασε την οικογένεια της γυναίκας από την Κω, να αποστείλει ταχυδρομικά τρίχες της, ώστε να απομονώσει δείγμα DNA και να το αξιοποιήσει για την τροφοδοσία του συστήματος.

Την Παρασκευή η δίκη

Μετά την έφοδο στα Ταμπακαριά, οι Αρχές οδηγήθηκαν στην σύλληψη του 54χρονου ο οποίος θα δικαστεί την Παρασκευή στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για απάτες κατά συρροή, τελεσμένες και σε απόπειρα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, μετά την δημοσιοοποίηση της υπόθεσης και παρότι τα στοιχεία του δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, έχουν φτάσει στις Αρχές και άλλες καταγγελίες για αποπροσανατολισμό των ερευνών και σε άλλες υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα.