Εξαφάνιση 14χρονης από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα – ΦΩΤΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς ένα κορίτσι 14 ετών εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στην Αθήνα.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση: «Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο».

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 11/12/2025 στις 14.30 ώρα, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, η ALINA (ον.) OMAR ALAHMAD (επ.) 14 ετών, συριακής καταγωγής. Το

«Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς ενδεχομένως να

συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο. Η Αlina (ον.) Omar Alahmad (επ.), έχει ύψος 1.58 μ. , έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και κόκκινη πλεκτή μπλούζα».