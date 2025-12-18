Το Ισλαμικό Κράτος αποκαλεί τις δολοφονίες στην Αυστραλία «πηγή υπερηφάνειας» – Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση

  • Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος τόνισε ότι η δολοφονία 15 ανθρώπων στην πολύνεκρη επίθεση της Κυριακής στο Σίδνεϊ ήταν «πηγή υπερηφάνειας».
  • Ωστόσο, η οργάνωση δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη για τη φονική επίθεση της Κυριακής στην Αυστραλία.
  Δύο επιτιθέμενοι, πατέρας και 24χρονος γιος, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σε αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Η επίθεση χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.
Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος τόνισε ότι η δολοφονία 15 ανθρώπων στην πολύνεκρη επίθεση της Κυριακής κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χακουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ ήταν «πηγή υπερηφάνειας», σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram.

Όμως, δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη για τη φονική επίθεση της Κυριακής.

Δύο επιτιθέμενοι, ένας πατέρας – που σκοτώθηκε κατά την επίθεση – και ο 24χρονος γιος του, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σε αντισημιτική επίθεση που διέπραξαν σε παραλία της ακτής Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, την Κυριακή, στη χειρότερη επίθεση με πυρά κατά πλήθους που διαπράττεται στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

