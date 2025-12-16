Αυστραλία: Οι δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ είχαν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη μαζική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, με την αυστραλιανή αστυνομία να ανακοινώνει την Τρίτη ότι οι δύο δράστες ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι λόγοι πίσω από αυτό το ταξίδι παραμένουν άγνωστοι και διερευνώνται.

Όπως έγινε γνωστό, οι πρώτες ενδείξεις από την αστυνομική έρευνα δείχνουν πως οι δύο άνδρες ενδέχεται να είχαν επηρεαστεί από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στο όχημα που χρησιμοποιούσε ο ένας από τους δράστες βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες σημαίες της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Πηγή: Reuters