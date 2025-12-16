Αυστραλία: Οι δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ είχαν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες

Σύνοψη από το

  • Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δύο δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα, με τους λόγους πίσω από αυτό το ταξίδι να παραμένουν άγνωστοι και να διερευνώνται.
  • Οι πρώτες ενδείξεις από την αστυνομική έρευνα δείχνουν πως οι δύο άνδρες ενδέχεται να είχαν επηρεαστεί από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους.
  • Στο όχημα που χρησιμοποιούσε ο ένας από τους δράστες βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες σημαίες της τζιχαντιστικής οργάνωσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αυστραλία: Οι δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ είχαν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη μαζική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, με την αυστραλιανή αστυνομία να ανακοινώνει την Τρίτη ότι οι δύο δράστες ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι λόγοι πίσω από αυτό το ταξίδι παραμένουν άγνωστοι και διερευνώνται.

Όπως έγινε γνωστό, οι πρώτες ενδείξεις από την αστυνομική έρευνα δείχνουν πως οι δύο άνδρες ενδέχεται να είχαν επηρεαστεί από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στο όχημα που χρησιμοποιούσε ο ένας από τους δράστες βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες σημαίες της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στατίνες: Επιστήμονες ανακαλύπτουν πότε μπορεί να προκαλούν πόνο στους μύες – Πώς αντιμετωπίζεται

Secret Santa στο γραφείο: Ποια δώρα δεν πρέπει με τίποτα να επιλέξετε

Χριστούγεννα: Τι περιμένουν οι έμποροι για να «ζεσταθεί» η αγορά

ΕΒΕΠ για αγροτικές κινητοποιήσεις: Κάθε επιπλέον εβδομάδα προσθέτει περίπου 200 εκατ. ευρώ ζημιά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:53 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή που οι αρχές συλλαμβάνουν τον γιο τους – Ο «μεγάλος καβγάς» πριν από την τραγωδία

Οι αρχές τους Λος Άντζελες έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από τη σύλληψη του 32χρονου Νικ Ράινερ...
06:47 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Η Παλόμα Βαλένσια υποψήφια της δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές του 2026

Το ισχυρότερο κόμμα της δεξιάς στην Κολομβία, το Δημοκρατικό Κέντρο (CD), ανακοίνωσε χθες Δευτ...
06:39 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Νικολάς Μαδούρο προς Χοσέ Αντόνιο Καστ: «Σεβαστείτε τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα»

Να σεβαστεί τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα, κάλεσε χθες Δευτέρα, ο Νικολάς Μαδούρο, το νέο ...
06:23 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Σαν Φρανσίσκο: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από απότομο φρενάρισμα τελεφερίκ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν τελεφερίκ στο Σαν Φρανσί...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα