Γιώργος Αγγελόπουλος: «Δεν υπήρχε περίπτωση να πάω ξανά στο Survivor – Πώς σχολίασε τον διαχωρισμό σε Αθηναίους κι Επαρχιώτες;

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 βρέθηκε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για την πατρότητα, για τον νέο κύκλο του Survivor αλλά και για τους λόγους που τον έκαναν να αρνηθεί τη συμμετοχή του στο παιχνίδι.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του ως πατέρας, λέγοντας πως η γέννηση της κόρης του του άλλαξε ολόκληρη τη ζωή.

Όπως εξήγησε, αυτή η νέα πραγματικότητα έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο που σκέφτεται και που αποφασίζει. «Είναι ευλογημένο παιδί. Είναι σίγουρα ένα άλλο κεφάλαιο για εμένα. Η Ουρανία Μαρία μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης, ζυγίζω διαφορετικά πράγματα, πριν κάνω κάτι το σκέφτομαι διπλά και τριπλά. Έχω αλλάξει πολλά πράγματα για την Δήμητρα και την μπέμπα και στέκεται σαν βράχος στο παιδί μας και φροντίζει για την ανατροφή της. Προσπαθούμε να είναι κοντά στον Θεό κι ευλογημένη», είπε χαρακτηριστικά.

Στην πορεία της συνέντευξης, ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε και στο νέο Survivor, αποφεύγοντας να πάρει σαφή θέση για τον διαχωρισμό των παικτών σε Αθηναίους και Επαρχιώτες.

Αρκέστηκε να σχολιάσει πως κάθε χρονιά γίνονται αλλαγές και πως αυτός που κρίνει είναι πάντα ο τηλεθεατής. «Δεν θα το κρίνω. Γιατί δεν το λένε Πρωτευουσιάνοι κι Επαρχιώτες; Σίγουρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και τροποποιείται κάθε χρόνο. Ο κριτής είναι ο τηλεθεατής», ανέφερε.

Ο πρώην νικητής του Survivor ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει, εξηγώντας πως, αν και στο παρελθόν είχε σκεφτεί να παρουσιάσει το παιχνίδι, στη συνέχεια του προτάθηκε να συμμετάσχει ξανά ως παίκτης, κάτι που ο ίδιος απέρριψε. «Πέρασε από το μυαλό μου να το παρουσιάσω 3-4 χρόνια πριν. Από ένα σημείο και μετά ήθελαν να συμμετάσχω ως παίκτης και για εμένα ήταν ξεκάθαρο και δεν υπήρχε περίπτωση. Αισθάνομαι ευγνώμων και γεμάτος, αλλά και για τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν όταν βγήκα από το παιχνίδι. It’s enough. Με γοήτευσε η δημοφηλία κι οι προτάσεις που είχα, αλλά ευτυχώς αρνήθηκα κάποια πράγματα και θέλω να ζήσω περισσότερο στην Σκιάθο. Δεν είναι κριτήριό μου τα χρήματα», τόνισε.