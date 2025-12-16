Οκτώ νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά τριών σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

Σύνοψη από το

  • Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις κατά τριών πλοίων σε διεθνή ύδατα, κατόπιν εντολής του Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.
  • Από τις επιθέσεις αυτές, σκοτώθηκαν συνολικά οκτώ άνδρες, οι οποίοι φέρεται να ήταν ναρκοτρομοκράτες, με τρεις στο πρώτο πλοίο, δύο στο δεύτερο και τρεις στο τρίτο.
  • Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι τα πλοία κινούνταν σε γνωστές διαδρομές ναρκοδιακίνησης στον Ανατολικό Ειρηνικό και συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες μεταφοράς ναρκωτικών.
Enikos Newsroom

διεθνή

Οκτώ νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά τριών σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι με εντολή του Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησε επιθέσεις κατά τριών πλοίων σε διεθνή ύδατα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού στο X οι πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι τα πλοία κινούνταν σε γνωστές διαδρομές ναρκοδιακίνησης στον Ανατολικό Ειρηνικό και συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες μεταφοράς ναρκωτικών. Κατά τις επιθέσεις, σκοτώθηκαν συνολικά οκτώ άνδρες ναρκοτρομοκράτες: τρεις στο πρώτο πλοίο, δύο στο δεύτερο και τρεις στο τρίτο.

Πηγή: Reuters

