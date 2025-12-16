Οκτώ νεκροί σε πλήγματα των ΗΠΑ κατά τριών σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι με εντολή του Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησε επιθέσεις κατά τριών πλοίων σε διεθνή ύδατα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού στο X οι πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι τα πλοία κινούνταν σε γνωστές διαδρομές ναρκοδιακίνησης στον Ανατολικό Ειρηνικό και συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες μεταφοράς ναρκωτικών. Κατά τις επιθέσεις, σκοτώθηκαν συνολικά οκτώ άνδρες ναρκοτρομοκράτες: τρεις στο πρώτο πλοίο, δύο στο δεύτερο και τρεις στο τρίτο.

Πηγή: Reuters