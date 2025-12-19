Συντάξεις: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αυξήσεις – Αναλυτικός οδηγός και παραδείγματα

  • Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα η καταβολή των συντάξεων, οι οποίες για όλους τους συνταξιούχους φέτος είναι αυξημένες σε ποσοστό έως 2,4%. Σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα πιστωθούν στα ΑΤΜ οι συντάξεις για μισθωτούς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Δημοσίου.
  • Περίπου 1,9 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν αύξηση που θα φτάσει το 2,4%, ενώ για τους περίπου 670.000 με προσωπική διαφορά η αύξηση θα είναι μικρότερη. Το enikonomia.gr παρουσιάζει αναλυτικό οδηγό με παραδείγματα των αυξήσεων που φτάνουν έως 72 ευρώ τον μήνα.
  • Οι αυξήσεις δεν ικανοποιούν πλήρως τους συνταξιούχους, οι οποίοι ζητούν στήριξη των εισοδημάτων τους έναντι της ακρίβειας. Τη Δευτέρα θα πιστωθούν στους δικαιούχους τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως το επίδομα παιδιού και στέγασης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα η καταβολή των συντάξεων, οι οποίες για όλους τους συνταξιούχους φέτος και έπειτα από πολλά χρόνια, είναι αυξημένες σε ποσοστό έως 2,4%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αυξήσεις που για περίπου 1,9 εκατομμύρια συνταξιούχους θα φτάσουν το 2,4% και σε μικρότερο ποσοστό θα είναι για τους υπόλοιπους, τους περίπου 670.000 που έχουν προσωπική διαφορά. Αυξήσεις οι οποίες δεν φαίνεται να ικανοποιούν πλήρως τους συνταξιούχους οι οποίοι την Τρίτη, στο πλαίσιο της απεργίας της ΑΔΕΔΥ, προχώρησαν σε κινητοποιήσεις ζητώντας, μεταξύ άλλων, να στηριχθούν τα εισοδήματά τους, τα οποία συρρικνώνονται από την ακρίβεια σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, τα ενοίκια και την ενέργεια.

Σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου το απόγευμα θα πιστωθούν στα ΑΤΜ των τραπεζών οι συντάξεις για μισθωτούς από τα τέως ταμεία, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ ΚΑΙ ΕΤΑΤ-ΜΜΕ, Λοιπών Εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) καθώς επίσης οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Δημοσίου.

Επίσης, τη Δευτέρα θα πιστωθούν στους δικαιούχους τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ:

  • Επίδομα παιδιού
  • Επίδομα στέγασης
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Αναπηρικά επιδόματα
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Επίδομα Γέννησης

Το enikonomia.gr σας παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό για τις αυξήσεις που λαμβάνουν αυτές τις ημέρες οι συνταξιούχοι.

Αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους

*36,4% (916.569 συνταξιούχοι)

*Αποδοχές έως 658 ευρώ/μήνα

*15,8 ευρώ μήνα-189,6/χρόνο

  • Έως 20 ευρώ για συντάξεις από 500 έως 850 ευρώ
  • Έως 31 ευρώ για συντάξεις 800–1.300 ευρώ.
  • Έως 36 ευρώ για συντάξεις 1.300–1.500 ευρώ.
  • Έως 45 ευρώ για συντάξεις 1.500–1.800 ευρώ.
  • Έως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις 1.800–2.700 ευρώ.
  • Έως 72 ευρώ για συντάξεις που φτάνουν τα 3.000 ευρώ.

Δημόσιο

Νέα μέση σύνταξη 1.346 από 1.315 ευρώ.

ΟΑΕΕ

Νέα μέση σύνταξη 1.271 από 1.239 ευρώ.

Ετήσια ενίσχυση: 251 ευρώ

Παράδειγμα με προσωπική διαφορά

Σύνταξη: 1.000 ευρώ

Προσωπική διαφορά 100 ευρώ

Νέα σύνταξη: 1.012 ευρώ

Σύνταξη: 1.000 ευρώ

Προσωπική διαφορά 4 ευρώ

Νέα σύνταξη: 1.020 ευρώ

 

 

 

 

 

