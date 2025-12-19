Κίνηση: «Ασφυξία» στον Κηφισό και στο λιμάνι του Πειραιά – Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

Σύνοψη από το

  • «Ασφυξία» επικρατεί στους δρόμους της Αττικής, με την έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου να είναι «φρακαρισμένη» από νωρίς το πρωί.
  • Προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στον Κηφισό και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
  • Σημαντικές καθυστερήσεις 20-25 λεπτών παρατηρούνται στην Αττική Οδό, ειδικά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
«Ασφυξία» έχει προκληθεί σε αρκετούς δρόμους της Αττικής από την κίνηση. Από νωρίς το πρωί, η έξοδος της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου είναι «φρακαρισμένη».

Ίδια είναι η εικόνα και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, αλλά και στον Κηφισό.

Προβλήματα καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και τμηματικά στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20′-25′ από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας,

10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5′-10′ από  τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

09:20 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

