Πανεπιστήμιο Μπράουν: Νεκρός ο ύποπτος για την επίθεση

Ένας άνδρας, ύποπτος για τη δολοφονία δύο ατόμων και τον τραυματισμό ακόμη εννέα στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, και στη συνέχεια για τη δολοφονία ενός καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, βρέθηκε νεκρός σε μια αποθήκη στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου είχε νοικιάσει ένα διαμέρισμα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο 48χρονος Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, Πορτογάλος υπήκοος και πρώην φοιτητής του Μπράουν, βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης από αυτοπροκαλούμενο τραύμα από πυροβολισμό, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Όσκαρ Πέρεζ, αρχηγός της αστυνομίας του Πρόβιντενς. Ο Πέρεζ είπε ότι, απ’ όσο γνωρίζουν οι ερευνητές, ο ύποπτος ενήργησε μόνος του.

Η Λία Φόλεϊ, η εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Μασαχουσέτη, δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου στη Βοστώνη ότι ο Νέβες Βαλέντε σκότωσε επίσης τον Νούνο Φ.Γ. Λουρέιρο, τον καθηγητή Φυσικής του MIT που πυροβολήθηκε στο σπίτι του τη Δευτέρα, δύο ημέρες μετά την επίθεση Μπράουν.

«Αυτοκτόνησε απόψε», δήλωσε ο Πέρεζ σε συνέντευξη Τύπου, όπου κατονόμασε τον Βαλέντε και περιέγραψε την αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν τις αρχές στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Ο Πίτερ Νερόνια, γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ , δήλωσε ότι ο Βαλέντε βρέθηκε νεκρός με μια τσάντα και δύο πυροβόλα όπλα, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία στο αυτοκίνητο «που ταιριάζουν ακριβώς με αυτά που βλέπουμε στον τόπο του συμβάντος εδώ στο Πρόβιντενς».

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπράουν, Κριστίνα Πάξον, δήλωσε ότι ο Βαλέντε ήταν εγγεγραμμένος στο Μπράουν από το φθινόπωρο του 2000 έως την άνοιξη του 2001. Εισήχθη στη μεταπτυχιακή σχολή για να σπουδάσει φυσική από τον Σεπτέμβριο του 2000. «Δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο αυτήν τη στιγμή», είπε.