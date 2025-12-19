Πανεπιστήμιο Μπράουν: Νεκρός ο ύποπτος για την επίθεση

Σύνοψη από το

  • Ένας άνδρας, ύποπτος για τη δολοφονία δύο ατόμων και τον τραυματισμό εννέα στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, καθώς και για τη δολοφονία καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, βρέθηκε νεκρός σε αποθήκη στο Νιου Χάμσαϊρ.
  • Ο 48χρονος Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, Πορτογάλος υπήκοος και πρώην φοιτητής του Μπράουν, βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης από αυτοπροκαλούμενο τραύμα από πυροβολισμό.
  • Η εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Μασαχουσέτη επιβεβαίωσε ότι ο Νέβες Βαλέντε σκότωσε επίσης τον Νούνο Φ.Γ. Λουρέιρο, καθηγητή Φυσικής του MIT, δύο ημέρες μετά την επίθεση στο Μπράουν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πανεπιστήμιο Brown

Ένας άνδρας, ύποπτος για τη δολοφονία δύο ατόμων και τον τραυματισμό ακόμη εννέα στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, και στη συνέχεια για τη δολοφονία ενός καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, βρέθηκε νεκρός σε μια αποθήκη στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου είχε νοικιάσει ένα διαμέρισμα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο 48χρονος Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, Πορτογάλος υπήκοος και πρώην φοιτητής του Μπράουν, βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης από αυτοπροκαλούμενο τραύμα από πυροβολισμό, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Όσκαρ Πέρεζ, αρχηγός της αστυνομίας του Πρόβιντενς. Ο Πέρεζ είπε ότι, απ’ όσο γνωρίζουν οι ερευνητές, ο ύποπτος ενήργησε μόνος του.

Η Λία Φόλεϊ, η εισαγγελέας των ΗΠΑ στη Μασαχουσέτη, δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου στη Βοστώνη ότι ο Νέβες Βαλέντε σκότωσε επίσης τον Νούνο Φ.Γ. Λουρέιρο, τον καθηγητή Φυσικής του MIT που πυροβολήθηκε στο σπίτι του τη Δευτέρα, δύο ημέρες μετά την επίθεση Μπράουν.

«Αυτοκτόνησε απόψε», δήλωσε ο Πέρεζ σε συνέντευξη Τύπου, όπου κατονόμασε τον Βαλέντε και περιέγραψε την αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν τις αρχές στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Ο Πίτερ Νερόνια, γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ , δήλωσε ότι ο Βαλέντε βρέθηκε νεκρός με μια τσάντα και δύο πυροβόλα όπλα, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία στο αυτοκίνητο «που ταιριάζουν ακριβώς με αυτά που βλέπουμε στον τόπο του συμβάντος εδώ στο Πρόβιντενς».

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπράουν, Κριστίνα Πάξον, δήλωσε ότι ο Βαλέντε ήταν εγγεγραμμένος στο Μπράουν από το φθινόπωρο του 2000 έως την άνοιξη του 2001. Εισήχθη στη μεταπτυχιακή σχολή για να σπουδάσει φυσική από τον Σεπτέμβριο του 2000. «Δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο αυτήν τη στιγμή», είπε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Ειδικοί προειδοποιούν για 5 κοινές συνήθειες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο

6 Χριστουγεννιάτικα δώρα για όσους τα έχουν όλα – Θα τους εκπλήξουν

Συντάξεις: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αυξήσεις – Αναλυτικός οδηγός

Στεγαστικό: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
06:39 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Φρίντριχ Μερτς: Χορήγηση άτοκου δανείου στην Ουκρανία συμφώνησαν τα κράτη – μέλη της ΕΕ

Σε ομόφωνη απόφαση για τη χορήγηση άτοκου δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρα...
05:15 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Η TikTok στις ΗΠΑ πωλείται σε Oracle, Silver Lake και MGX – Οι λεπτομέρειες του «deal»

Η κινεζική ByteDance, ιδιοκτήτρια της TikTok, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τρεις μεγάλους...
05:07 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξάντερ Λουκασένκο: Η Λευκορωσία βρίσκεται κοντά στην αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ

Κοντά σε μια μεγάλη συμφωνία για την αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ δηλώνει ότι βρίσκ...
04:52 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Κήρυξε την Κυριακή (21/12) ημέρα εθνικού πένθους για τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Η Αυστραλία κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, καθώς θα συμπληρωθεί μία ε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα