Κλιμακώνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Νέα μπλόκα, κλείσιμο παρακαμπτηρίων και άνοιγμα διοδίων – Το νέο μήνυμα Μητσοτάκη

Σκληραίνουν ακόμη περισσότερο τη στάση τους οι αγρότες μετά τις αποφάσεις που έλαβαν στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής την Πέμπτη (18/12) στον Λευκώνα Σερρών, αρχής γενομένης από σήμερα.

Οι αγρότες μιλούν για «εμπαιγμό» από την πλευρά της κυβέρνησης και κάνουν λόγο για «προσχηματικό» διάλογο, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν έχει απαντήσει στα αιτήματά τους.

Από σήμερα, οι αγρότες κλείνουν περισσότερους δρόμους και παρακαμπτήριες οδούς σε κάποια μπλόκα, ενώ από την Τρίτη, όπως αποφάσισαν, θα διευκολύνουν τους ταξιδιώτες να μετακινηθούν για τις γιορτές.

Το Σαββατοκύριακο δε, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, όπως λένε οι αγρότες, ήταν η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών τους από τον ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, παρότι το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε εντός ολίγων ωρών.

Ο Κώστας Τσιάρας καλεί τους αγρότες να γίνει μια σοβαρή συζήτηση πάνω στα προβλήματα τους, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έδωσε ήδη απαντήσεις πάνω σε δύο κύρια αιτήματα που έθεσαν, όπως το αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνό ρεύμα, με περαιτέρω μείωση της τιμής της κιλοβατώρας.

Μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, πηγές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφεραν: «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», πρόσθεσαν.

Λευκώνας: Αποκλεισμός παρακαμπτήριων σήμερα

Στον Λευκώνα Σερρών, τα τρακτέρ παραμένουν σε θέση μάχης με τους αγρότες να τονίζουν ωστόσο ότι θα επιχειρήσουν να ταλαιπωρήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τους ταξιδιώτες, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων.

Από σήμερα το πρωί, η διέλευση από τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη για όσους κατευθύνονται στη Λάρισα, με αφορμή και το δικαστήριο για τα Τέμπη έως και τις 14:00 το μεσημέρι. Από τις 14:00 έως και τις 19:00, ανάλογα με τη δυναμική που θα έχει το κάθε μπλόκο, θα προχωρά σε αποκλεισμό όλων τον παρακαμπτήριων δρόμων.

Το Σαββατοκύριακο η διέλευση των οχημάτων από τα διόδια που είναι σε λειτουργία θα είναι ελεύθερη, ενώ από την Τρίτη οι αγρότες θα επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για όσους ταξιδιώτες θα πηγαίνουν στα χωριά τους ή στους προορισμούς που έχουν επιλέξει, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων.

Νίκαια: Εν αναμονή της συνεδρίασης

Στις δύο το μεσημέρι θα συνεδριάσουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για να οργανώσουν την κλιμάκωση του αγώνα τους, δηλαδή το να κλείσουν παρακαμπτήριο δρόμο.

Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι η παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας-Βόλου, καθώς από εκεί εκτρέπεται η κυκλοφορία από την Τροχαία σε όλη αυτή τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Αυτό θα γίνει πιθανότατα για τρεις ώρες, από τις 16:00 έως τις 19:00.

Το Σαββατοκύριακο που είναι προγραμματισμένη η κινητοποίηση για τα διόδια με ελεύθερη διέλευση, τα διόδια στο σημείο είναι αυτά του Ευαγγελισμού. Όπως μάλιστα σημειώνουν οι παραγωγοί από το μπλόκο, είναι πολύ πιθανό να μοιράζουν και τα προϊόντα τους στους διερχόμενους οδηγούς.

Κανένα πρόβλημα δεν θα έχουν όσοι πηγαίνουν προς την πόλη για τη δίκη των Τεμπών που θα αρχίσει σήμερα.

Μάλγαρα: Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί

Για 18η ημέρα παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων. Σήμερα, Παρασκευή θα παραμείνει ανοιχτό μόνο για τα αυτοκίνητα με δικηγόρους και μάρτυρες που θα κατευθυνθούν στη Λάρισα για τη δίκη για τα Τέμπη.

Από τις 12 μετά το μεσημέρι κλείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα μέχρι την Τρίτη που θα κλείσουν τα σχολεία και τότε θα ανοίξουν οι δρόμοι για να μετακινηθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Στις 20:30 το βράδυ συνεδριάζει το μπλόκο στο Δερβένι που θα συνεχίσει τους ωριαίους αποκλεισμούς και θα μπει και αυτό στον «χορό» των κινητοποιήσεων για τα ανοιχτά διόδια, στα διόδια του Ωραιοκάστρου το Σαββατοκύριακο.

Οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια δεν προσανατολίζονται να κλείσουν τον κόμβο της Θέρμης, τουλάχιστον έως το απόγευμα της Παρασκευής.

Στο Δερβένι προσανατολίζονται για ωριαίους αποκλεισμούς καθημερινά, μέχρι και την Τρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο θα κάνουν μία δράση στα πλευρικά διόδια του Ωραιοκάστρου.

Το τελωνείο των Ευζώνων συνεχίζει καθημερινά 18:00-22:00 τον αποκλεισμό, εκτός από την παραμονή, ανήμερα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων ενώ και εκεί θα πραγματοποιηθεί δράση στα διόδια στο Πολύκαστρο.

Θουρία: Νέα τρακτέρ προστίθενται στο μπλόκο

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Πέμπτης, βρέθηκε στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, που παραμένει κλειστός από την περασμένη Δευτέρα, ο αντιεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας, ερευνώντας καταγγελία που είχε για παρακώλυση, παρακώλυση συγκοινωνίας ακόμα και ασθενοφόρων.

Όπως διαπίστωσε κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει αλλά ενημέρωσε τους αγρότες ότι αυτό που κάνουν είναι ποινικό αδίκημα, ζητώντας μάλιστα να μετακινηθούν μερικά χιλιόμετρα ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία.

Οι αγρότες του μπλόκου έχουν διευκολύνει λίγο περαιτέρω -με τη διάταξη των τρακτέρ- τη διέλευση των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, όπως ασθενοφόρα ή τα οχήματα του Μορέα που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο. Συντάσσονται με την απόφαση που πήρε η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες και κλιμακώνουν από τις επόμενες ημέρες την κινητοποίησή τους.

Κάθε μέρα προστίθενται και νέα τρακτέρ στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, με την κίνηση για Αθήνα να διεξάγεται από την παλαιά Εθνική από τον κόμβο των Αρφαρών.

Μητσοτάκης: Κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις της κυβέρνησης

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο λέμε “ναι” στον διάλογο λέμε όμως “όχι” και το λέμε με κάθε τρόπο και τόνο, στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών.

Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα. Αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την Ευρώπη. Από που θέλω να τονίσω και να επαναλάβω με κάθε τρόπο είναι ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για την οποία θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία σήμερα, αποτελεί μια δοκιμασία και μια πρόκληση για όλα τα κόμματα αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται.

Οφείλουν να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση και να μη στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο. Ήδη αυτή η μεταρρύθμιση έχει οδηγήσει σε εξοικονομήσεις πόρων. Πόροι οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν όπως έχουμε πει στους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, στους σιτοπαραγωγούς, στους βαμβακοπαραγωγούς. Και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε τελικά στην πράξη αυτό το οποίο λέμε, ότι όχι απλά δεν χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά τελικά τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν από την εξυγίανση του συστήματος θα τα καρπωθούν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη».