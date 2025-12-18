Αυξάνουν την πίεση προς την κυβέρνηση οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και ανοίγουν διόδια – Τι θα γίνει τις γιορτές

Μπορεί η κυβέρνηση να επιθυμούσε την αποκλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων και να ευελπιστούσε πως έστω την τελευταία στιγμή θα προσέρχονταν η “άλλη πλευρά” στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής στον Λευκώνα Σερρών δεν άφησε ενδεχόμενα ανοιχτά. Οι αγρότες εκεί έκαναν λόγο για «εμπαιγμό» από την κυβέρνηση και «προσχηματικό» διάλογο, τονίζοντας παράλληλα ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Είναι ενδεικτικό ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα απ’ όλη τη χώρα, οι αγρότες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Από την Παρασκευή λοιπόν θα σκληρύνουν τη στάση τους, κλείνοντας περισσότερους δρόμους και παρακαμπτήριες οδούς σε κάποια μπλόκα, ωστόσο από την Τρίτη θα διευκολύνουν τους ταξιδιώτες να μετακινηθούν για τις γιορτές.

Το Σαββατοκύριακο μάλιστα θα ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Ο σχεδιασμός των κινητοποιήσεων δείχνει πως ο αγροτικός κόσμος προσανατολίζεται στο να μην υποχωρήσει πριν πετύχει αυτά που θέλει, πιέζοντας ακόμα περισσότερο το Μαξίμου, αλλά συγχρόνως αποφεύγοντας να προκαλέσει προβλήματα στους υπόλοιπους πολίτες και δη τους εκδρομείς των εορτών. Γι’ αυτό και στις δηλώσεις των αγροτοσυνδικαλιστών επαναλαμβάνεται σε όλους τους τόνους πως ο στόχος είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση.

Άλλωστε, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται κύμα συμπαράστασης προς τους αγρότες, κάτι που έχει καιρό να συμβεί.

Όσο για τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, όπως λένε οι αγρότες, αυτή ήταν η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών τους από τον ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, παρότι το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε εντός ολίγων ωρών.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι δεν έλαβαν μέχρι τώρα ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους από την κυβέρνηση, γι’ αυτό και δεν προσέρχονται σε διάλογο.

Ο Τσιάρας επιμένει σε διάλογο

Ο Κώστας Τσιάρας καλεί τους αγρότες να γίνει μια σοβαρή συζήτηση πάνω στα προβλήματα τους, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έδωσε ήδη απαντήσεις πάνω σε δύο κύρια αιτήματα που έθεσαν, όπως το αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνό ρεύμα, με περαιτέρω μείωση της τιμής της κιλοβατώρας.

Παρόλα αυτά, μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεσήμαναν: «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

Από το Μαξίμου ως αργά το βράδυ της Πέμπτης δεν υπήρξε αντίδραση.

Ρίζος Μαρούδας: Θα υπάρχει δράση που θα πιέζει ακόμα πιο πολύ την κυβέρνηση – Να αποκτήσει την πολιτική βούληση γιατί τα χρήματα τα έχει

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μετά τη συνεδρίαση δήλωσε ότι στόχος των δράσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη διάθεση των απαραίτητων χρημάτων.

«Σήμερα στις Σέρρες επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά ότι τα μπλόκα της χώρας λειτουργούν ως ένα ενιαίο μπλόκο, παίρνοντας την απόφαση ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει προς την κυβέρνηση για να γίνει μία συνάντηση εποικοδομητική που θα έχει αποτελέσματα, δεν τηρούνται με τα σημερινά δεδομένα. Μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και αυτά που κάνουν, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση μέχρι να υπάρχει δικαίωση και ικανοποίηση των αιτημάτων που θα μας ανοίγουν τον δρόμο για να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να μπορούμε να καλλιεργούμε, να παράγουμε και να ζούμε από το εισόδημά μας» δήλωσε ο κ. Μαρούδας.

Όπως τόνισε, «η απόφασή μας είναι ότι θα υπάρχει δράση που θα πιέζει ακόμα πιο πολύ την κυβέρνηση ώστε να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αποκτήσει την πολιτική βούληση γιατί τα χρήματα τα έχει».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρούδα, «την Παρασκευή το πρωί σε όλα τα μπλόκα της χώρας θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση, γιατί υπάρχει η δίκη των Τεμπών κι όλοι οι συγγενείς των θυμάτων και όσοι συμμετέχουν σε αυτή την δίκη πρέπει να περάσουν ανεμπόδιστα και θα περάσουν. Και αυτό ζητάμε και από την ελληνική αστυνομία».

«Επίσης, το απόγευμα της Παρασκευής από τις 2 και μετά, πανελλαδικά και συντονισμένα, θα προχωρήσουμε σε κλείσιμο και παρακαμπτήριων οδών, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε μία ανυποχώρητη πάλη, μέχρι τη δικαίωσή μας.

Το Σαββατοκύριακο εκεί που υπάρχουν ανοιχτά διόδια, θα ανοίξουμε τις μπάρες για να συμβάλλουμε και στη μετακίνηση των ταξιδιωτών σε όλη τη χώρα για να μην πληρώνουν τα πανάκριβα διόδια που πληρώνουν στους εθνικούς δρόμους και θα διευκολύνουμε έτσι τον ελληνικό λαό», συνέχισε.

“Όλοι να κάνουμε γιορτές σπίτια μας” – Το “καρφί” για την προσπάθεια διάσπασης – “Κανένας δεν πρόκειται να υπονομεύσει τον αγώνα”

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, τόνισε ότι τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις στα μπλόκα, πανελλαδικά και συντονισμένα, ενώ από την Τρίτη ζητούν να περάσουν όλοι από τα μπλόκα, καθώς, όπως είπε, θα είναι ανοιχτή η διέλευση τις μέρες των γιορτών. «Όλοι πρέπει να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας, όλος ο κόσμος πρέπει να ταξιδέψει εκεί που θέλει, με ασφάλεια. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό σε αυτή την κατεύθυνση, στέλνοντας ένα μήνυμα ταυτόχρονα στην κυβέρνηση ότι καλό θα είναι μέχρι τότε, να καθίσει και να σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών της, των επιλογών της, να καταλάβει ότι έχει όλη την κοινωνία απέναντί της και να δώσει λύση, ώστε να τελειώσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή η κινητοποίηση», σημείωσε.

«Επειδή τα Χριστούγεννα βγαίνουν και οι καλικάντζαροι, όποιος έχει σκοπό να το παίξει καλικάντζαρος στην πλάτη των μπλόκων, θα πληρώσει και τις συνέπειες. Κανένας δεν πρόκειται να υπονομεύσει τον αγώνα ούτε να σπάσει τα μπλόκα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται. Είμαστε όλοι ενωμένοι, αποφασισμένοι και θα νικήσουμε» κατέληξε ο κ. Μαρούδας.

Όλοι είμαστε ενωμένοι, είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων, με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. «Δεν βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, μας εμπαίζει» τόνισε, σημειώνοντας πως θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι τη Δευτέρα, όπως μπορεί το κάθε μπλόκο. «Αύριο στα Μάλγαρα, κλείνουμε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη» ανέφερε, ενώ διευκρίνισε ότι την Τρίτη θα ανοίξουν τον δρόμο για να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές. «Να το πάρει σοβαρά η κυβέρνηση και να μην ρίχνει το ανάθεμα σε εμάς».

«Η απόφαση των Σερρών ήταν ξεκάθαρη, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να συζητήσουμε με τον πρωθυπουργό. Αυτό που αποφασίσαμε ενωμένοι είναι ότι δεν πρόκειται να φύγει κανένας αγρότης, να σπάσει κανένα μπλόκο μέχρι την τελική δικαίωση. Είναι αγώνας επιβίωσης και για εμάς και για όλους τους Έλληνες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι για εμάς είναι μονόδρομος. Δεν είναι σκοπός μας να ταλαιπωρήσουμε κανέναν, αλλά να αναδείξουμε τα προβλήματά μας. Να μην αναγκάζουν να σκληραίνουμε τη στάση μας» είπε ο Γιάννης Τουρτούρας, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Προμαχώνα, και αναφέρθηκε στο αλαλούμ που προέκυψε με τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παρακράτηση της εισφοράς στον ΕΛΓΑ, κάτι που, όπως υπογράμμισε, εξόργισε τους αγρότες.

Λευκώνας: Αποκλεισμός παρακαμπτήριων την Παρασκευή

Στον Λευκώνα Σερρών, τα τρακτέρ παραμένουν σε θέση μάχης με τους αγρότες να τονίζουν ωστόσο ότι θα επιχειρήσουν να ταλαιπωρήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τους ταξιδιώτες, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων.

Από το πρωί της Παρασκευής, η διέλευση από τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη για όσους κατευθύνονται στη Λάρισα, με αφορμή και το δικαστήριο για τα Τέμπη μέχρι και τις 14:00 το μεσημέρι. Από τις 14:00 το μεσημέρι έως και τις 19:00, ανάλογα με τη δυναμική που θα έχει το κάθε μπλόκο, θα προχωρά σε αποκλεισμό όλων τον παρακαμπτήριων δρόμων.

Το Σαββατοκύριακο η διέλευση των οχημάτων από τα διόδια που είναι σε λειτουργία θα είναι ελεύθερη, ενώ από την Τρίτη οι αγρότες θα επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για όσους ταξιδιώτες θα πηγαίνουν στα χωριά τους ή στους προορισμούς που έχουν επιλέξει, ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες ότι δίνουν μεγάλη βαρύτητα οι αγρότες στο να ταλαιπωρήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τον κόσμο και όπως τονίζουν, αυτό που τονίζουν είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να θέσει απέναντί τους την κοινωνία.

Θουρία: Νέα τρακτέρ προστίθενται στο μπλόκο

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Πέμπτης, βρέθηκε στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, που παραμένει κλειστός από την περασμένη Δευτέρα, ο αντιεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας, ερευνώντας καταγγελία που είχε για παρακώλυση, παρακώλυση συγκοινωνίας ακόμα και ασθενοφόρων.

Όπως διαπίστωσε κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει αλλά ενημέρωσε τους αγρότες ότι αυτό που κάνουν είναι ποινικό αδίκημα, ζητώντας μάλιστα να μετακινηθούν μερικά χιλιόμετρα ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Οι αγρότες του μπλόκου έχουν διευκολύνει λίγο περαιτέρω -με τη διάταξη των τρακτέρ- τη διέλευση των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, όπως ασθενοφόρα ή τα οχήματα του Μορέα που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο. Συντάσσονται με την απόφαση που πήρε η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες και κλιμακώνουν από τις επόμενες ημέρες την κινητοποίησή τους.

Κάθε μέρα προστίθενται και νέα τρακτέρ στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, με την κίνηση για Αθήνα να διεξάγεται από την παλαιά Εθνική από τον κόμβο των Αρφαρών.