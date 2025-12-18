Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης μετά την απόφαση των αγροτών – «Όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας»

  • Η κυβέρνηση αντέδρασε μέσω πηγών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, που λήφθηκε στον Λευκώνα Σερρών.
  • Πηγές του υπουργείου επισημαίνουν χαρακτηριστικά: «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα… όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας».
  • Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν πως «έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».
Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης μετά την απόφαση των αγροτών – «Όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας»

Μέσω πηγών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Λευκώνα Σερρών.

«Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας», επισημαίνουν χαρακτηριστικά πηγές του υπουργείου.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν πως «έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

