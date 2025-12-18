Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης μετά την απόφαση των αγροτών – «Όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας»

Μέσω πηγών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Λευκώνα Σερρών.

«Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας», επισημαίνουν χαρακτηριστικά πηγές του υπουργείου.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν πως «έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».