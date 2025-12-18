Αγρότες: «Όχι στον διάλογο, μας εμπαίζει η κυβέρνηση» – Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες, κατά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Λευκώνα Σερρών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα απ’ όλη τη χώρα, οι αγρότες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και πιο δυναμικές δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μετά τη συνεδρίαση δήλωσε ότι στόχος των δράσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη διάθεση των απαραίτητων χρημάτων.

«Σήμερα στις Σέρρες επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά ότι τα μπλόκα της χώρας λειτουργούν ως ένα ενιαίο μπλόκο, παίρνοντας την απόφαση ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει προς την κυβέρνηση για να γίνει μία συνάντηση εποικοδομητική που θα έχει αποτελέσματα, δεν τηρούνται με τα σημερινά δεδομένα. Μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και αυτά που κάνουν, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση μέχρι να υπάρχει δικαίωση και ικανοποίηση των αιτημάτων που θα μας ανοίγουν τον δρόμο για να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να μπορούμε να καλλιεργούμε, να παράγουμε και να ζούμε από το εισόδημά μας» δήλωσε ο κ. Μαρούδας.

Όπως τόνισε, «η απόφασή μας είναι ότι θα υπάρχει δράση που θα πιέζει ακόμα πιο πολύ την κυβέρνηση ώστε να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αποκτήσει την πολιτική βούληση γιατί τα χρήματα τα έχει».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρούδα, «την Παρασκευή το πρωί σε όλα τα μπλόκα της χώρας θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση, γιατί υπάρχει η δίκη των Τεμπών κι όλοι οι συγγενείς των θυμάτων και όσοι συμμετέχουν σε αυτή την δίκη πρέπει να περάσουν ανεμπόδιστα και θα περάσουν. Και αυτό ζητάμε και από την ελληνική αστυνομία».

Κλείσιμο και παρακαμπτήριων οδών

«Επίσης, το απόγευμα της Παρασκευής από τις 2 και μετά, πανελλαδικά και συντονισμένα, θα προχωρήσουμε σε κλείσιμο και παρακαμπτήριων οδών, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε μία ανυποχώρητη πάλη, μέχρι τη δικαίωσή μας.

Το Σαββατοκύριακο εκεί που υπάρχουν ανοιχτά διόδια, θα ανοίξουμε τις μπάρες για να συμβάλλουμε και στη μετακίνηση των ταξιδιωτών σε όλη τη χώρα για να μην πληρώνουν τα πανάκριβα διόδια που πληρώνουν στους εθνικούς δρόμους και θα διευκολύνουμε έτσι τον ελληνικό λαό», συνέχισε.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, τόνισε ότι τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις στα μπλόκα, πανελλαδικά και συντονισμένα, ενώ από την Τρίτη ζητούν να περάσουν όλοι από τα μπλόκα, καθώς, όπως είπε, θα είναι ανοιχτή η διέλευση τις μέρες των γιορτών. «Όλοι πρέπει να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας, όλος ο κόσμος πρέπει να ταξιδέψει εκεί που θέλει, με ασφάλεια. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό σε αυτή την κατεύθυνση, στέλνοντας ένα μήνυμα ταυτόχρονα στην κυβέρνηση ότι καλό θα είναι μέχρι τότε, να καθίσει και να σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών της, των επιλογών της, να καταλάβει ότι έχει όλη την κοινωνία απέναντί της και να δώσει λύση, ώστε να τελειώσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή η κινητοποίηση», σημείωσε.

«Όποιος το παίξει καλικάντζαρος στην πλάτη των μπλόκων, θα υποστεί τις συνέπειες»

«Επειδή τα Χριστούγεννα βγαίνουν και οι καλικάντζαροι, όποιος έχει σκοπό να το παίξει καλικάντζαρος στην πλάτη των μπλόκων, θα πληρώσει και τις συνέπειες. Κανένας δεν πρόκειται να υπονομεύσει τον αγώνα ούτε να σπάσει τα μπλόκα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται. Είμαστε όλοι ενωμένοι, αποφασισμένοι και θα νικήσουμε» κατέληξε ο κ. Μαρούδας.

Όλοι είμαστε ενωμένοι, είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων, με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. «Δεν βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, μας εμπαίζει» τόνισε, σημειώνοντας πως θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι τη Δευτέρα, όπως μπορεί το κάθε μπλόκο. «Αύριο στα Μάλγαρα, κλείνουμε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη» ανέφερε, ενώ διευκρίνισε ότι την Τρίτη θα ανοίξουν τον δρόμο για να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές. «Να το πάρει σοβαρά η κυβέρνηση και να μην ρίχνει το ανάθεμα σε εμάς».

«Η απόφαση των Σερρών ήταν ξεκάθαρη, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό. Αυτό που αποφασίσαμε ενωμένοι είναι ότι δεν πρόκειται να φύγει κανένας αγρότης, να σπάσει κανένα μπλόκο μέχρι την τελική δικαίωση. Είναι αγώνας επιβίωσης και για εμάς και για όλους τους Έλληνες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι για εμάς είναι μονόδρομος. Δεν είναι σκοπός μας να ταλαιπωρήσουμε κανέναν, αλλά να αναδείξουμε τα προβλήματά μας. Να μην αναγκάζουν να σκληραίνουμε τη στάση μας» είπε ο Γιάννης Τουρτούρας, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Προμαχώνα, και αναφέρθηκε στο αλαλούμ που προέκυψε με τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παρακράτηση της εισφοράς στον ΕΛΓΑ, κάτι που, όπως υπογράμμισε, εξόργισε τους αγρότες.