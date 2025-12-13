Peter Greene: Πέθανε ο εμβληματικός «κακός» των ταινιών του Χόλιγουντ σε ηλικία 60 ετών – Εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη ο ηθοποιός Peter Greene, γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες «The Mask» και «Pulp Fiction», σε ηλικία 60 ετών, με την είδηση να επιβεβαιώνεται από τον επί χρόνια μάνατζέρ του.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τον μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντ, ο 60χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο διαμέρισμά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε ο Έντουαρντ το βράδυ της Παρασκευής.


«Αληθινά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο πιο μεγάλη γινόταν. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος».


Ο συντετριμμένος εκπρόσωπός του ανέφερε επίσης ότι ο Greene, ο οποίος είχε εμφανιστεί και στο «Usual Suspects», επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots».

Τα ακριβή αίτια θανάτου του ηθοποιού αναμένεται να προσδιοριστούν από τον ιατροδικαστή της πόλης.

