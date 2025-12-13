Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές σήμερα – Οι προβλέψεις για τα Χριστούγεννα

Ψυχρός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Ωστόσο, παρότι το σκηνικό δείχνει να βαδίζει σε πιο χειμωνιάτικο μοτίβο, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι μέχρι τα Χριστούγεννα οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν γενικά ήπιες για την εποχή, αν και δεν αποκλείονται ανατροπές όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ κάνει λόγο για αυξημένες νεφώσεις στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη, περιοχές όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με περαστικά σύννεφα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη, ενώ στις ηπειρωτικές περιοχές είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μπορεί να φτάσουν έως και τα 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται να φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 19 με 20 βαθμούς.

Όπως δείχνουν οι τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις, από σήμερα και μέχρι τα Χριστούγεννα ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, με διακυμάνσεις από περιοχή σε περιοχή.

Έως και τις 16 Δεκεμβρίου, το προγνωστικό μοτίβο θεωρείται σταθερό, χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα, αν και δεν αποκλείονται σποραδικοί όμβροι. Από τις 17–18 του μήνα, ωστόσο, η πρόβλεψη γίνεται πιο αβέβαιη, καθώς δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη η πορεία πιθανών χαμηλών συστημάτων που μπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα.

Για την περίοδο των Χριστουγέννων, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως η χώρα δεν θα επηρεαστεί από έντονα φαινόμενα, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν μέτριες. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι προβλέψεις για τις ημέρες των εορτών συνοδεύονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, τονίζοντας πως ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές όσο πλησιάζουμε στις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Τη γενική εικόνα του σχετικά ήπιου καιρού ενίσχυσαν και οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Κρήτη το Πετροκεφάλι Ηρακλείου έφτασε τους 20,6 βαθμούς και η Παλαιόχωρα Χανίων τους 20,2, στην Πελοπόννησο η Κυπαρισσία άγγιξε τους 20,5, ενώ στη Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Πατήσια Αθηνών ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 20,2 βαθμούς.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό «το Σάββατο, λοιπόν, περιμένουμε πρωινές και βραδινές ομίχλες στα ηπειρωτικά και σχεδόν αίθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις στη χώρα. Πυκνότερες, πάντως, στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη, με λίγες τοπικές βροχές.

Βορειοανατολικούς ανέμους στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σε μικρή πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στους 13-14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές στους 15 με 18, κατά τόπους στα νότια νησιωτικά τμήματα τους 19 με 20. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις, πυκνότερες στα ανατολικά και βόρεια, με μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά, βορειάδες 3 με 4, τη νύχτα 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου. Και στη Σαμαντική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βορειάδες 3 με 5 μποφόρ, με εξασθένιση στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 5 έως 13-14 βαθμούς.

Την Κυριακή, τώρα, περιμένουμε πάνω-κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Σποράδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δε θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και λίγες ασθενείς βροχές στη Χαλκιδική.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Σποράδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί στις Σποράδες και στην Εύβοια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025