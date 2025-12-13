Ρουμανία: Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους του Βουκουρεστίου και άλλων πόλεων της Ρουμανίας, διαμαρτυρόμενοι για τη διαφθορά στον χώρο της Δικαιοσύνης, μετά τις αποκαλύψεις έρευνας που ανέδειξε πιέσεις σε δικαστές και εισαγγελείς από ανώτερα στελέχη του κρατικού μηχανισμού. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη και συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τους διαδηλωτές να ζητούν παραιτήσεις πολιτικών και δικαστικών παραγόντων, θεσμικές παρεμβάσεις και καθαρές τοποθετήσεις από την πολιτειακή ηγεσία.

Αφορμή για τις αντιδράσεις στάθηκε έρευνα της δημοσιογραφικής πλατφόρμας Recorder, που δημοσιοποίησε μαρτυρίες δικαστικών λειτουργών σχετικά με εσωτερικές παρεμβάσεις στον χώρο της Δικαιοσύνης. Από τη στιγμή που η έρευνα ανέβηκε στο YouTube, ξεπέρασε τις 3,5 εκατομμύρια προβολές, γεγονός που φανερώνει την απήχηση και την ανησυχία που προκάλεσε στην κοινωνία.

Κατά την πορεία της Παρασκευής, οι διαδηλωτές απαίτησαν τις παραιτήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών. Φώναξαν συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά», «Κλέφτες» και «Σας βλέπουμε», στέλνοντας σαφές μήνυμα αγανάκτησης και απαίτησης για ουσιαστικές αλλαγές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πολίτες από διάφορα στρώματα συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Ο 40χρονος Βλαντ Βοϊνέα, που βρέθηκε στην πορεία με την κόρη του, δήλωσε στο AFP: «Η κοινωνία των πολιτών δεν αποδέχεται ένα σύστημα που είναι εγγενώς διεφθαρμένο και σχεδιασμένο να χειραγωγείται εκ των έσω». Από την πλευρά του, ο 31χρονος Μίχνεα Μιχάι, κρατώντας πλακάτ που έγραφε «Σεβασμός στους έντιμους δικαστές», ανέφερε πως συμμετείχε στη διαμαρτυρία για να στηρίξει όσους βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν και για να δώσει κουράγιο και σε άλλους να πράξουν το ίδιο.

Παράλληλα, εκατοντάδες δικαστικοί λειτουργοί υπέγραψαν ανοικτή επιστολή, καταγγέλλοντας «συστημικές δυσλειτουργίες» και εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς συναδέλφους που κατήγγειλαν τις πιέσεις εντός του δικαστικού σώματος. Η επιστολή αυτή έδωσε θεσμικό βάρος στις καταγγελίες και ενίσχυσε τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικούσορ Νταν τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα, απευθύνοντας κάλεσμα για διάλογο με τους δικαστές στις 22 Δεκεμβρίου. Σε ανάρτησή του στο Facebook, υπογράμμισε πως όταν εκατοντάδες δικαστικοί λειτουργοί εκφράζουν ανησυχίες για την ακεραιότητα του συστήματος, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.