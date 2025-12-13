Ένας νεκρός και υλικές ζημιές εξαιτίας επιδρομής drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, έπειτα από επίθεση με drones στην περιφέρεια Σαράτοφ της Ρωσίας, όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram ότι «καταγράφηκαν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Σαράτοφ» και σημείωσε πως υπήρξε «ένας θάνατος», περιγράφοντας την εικόνα που άφησε πίσω της η επίθεση.

BREAKING: Ukrainian drones targeted the oil refinery in Saratov, Russia. pic.twitter.com/3BS7totrHN — World Source News (@Worldsource24) December 13, 2025

Λίγες ώρες πριν από το περιστατικό, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προειδοποιήσει για επικείμενη επίθεση με drones στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα, με τις αρχές να τίθενται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.