Ένας νεκρός και υλικές ζημιές εξαιτίας επιδρομής drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ

  • Επιδρομή drones σημειώθηκε στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ.
  • Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της επίθεσης.
  • Προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές στην περιοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, έπειτα από επίθεση με drones στην περιφέρεια Σαράτοφ της Ρωσίας, όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram ότι «καταγράφηκαν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Σαράτοφ» και σημείωσε πως υπήρξε «ένας θάνατος», περιγράφοντας την εικόνα που άφησε πίσω της η επίθεση.

Λίγες ώρες πριν από το περιστατικό, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προειδοποιήσει για επικείμενη επίθεση με drones στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα, με τις αρχές να τίθενται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

