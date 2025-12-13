Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έπλεξε το εγκώμιο στρατιωτών που επέστρεψαν από τη Ρωσία

  • Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, υποδέχθηκε και έπλεξε το εγκώμιο στρατιωτών που επέστρεψαν από αποστολή στη Ρωσία, τονίζοντας τον «ηρωισμό» τους.
  • Η μονάδα Μηχανικού είχε αναπτυχθεί για 120 ημέρες στην περιφέρεια Κουρσκ, όπου, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, συνέβαλε στην εκκαθάριση της περιοχής από νάρκες.
  • Ο Κιμ ανακοίνωσε ότι εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν, χαρακτηρίζοντας την απώλεια «σπαρακτική», και δήλωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αποστολή θα παρασημοφορηθούν.
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρέστη σε τελετή υποδοχής μονάδας Μηχανικού του Στρατού η οποία επέστρεψε στη χώρα μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της στη Ρωσία, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Στην ομιλία του, ο Κιμ έπλεξε το εγκώμιο αξιωματικών και στρατιωτών του 528ου Συντάγματος Μηχανικού του Στρατού για τον «ηρωισμό» που επέδειξαν στην αποστολή που τους ανέθεσε η ηγεσία της Βόρειας Κορέας, κατά τη διάρκεια της 120ήμερης ανάπτυξής τους στο εξωτερικό.

Το KCNA μεταδίδει πως στρατιωτική δύναμη αναπτύχθηκε στις αρχές Αυγούστου στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τον προηγούμενο μήνα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα, που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση ουκρανικής εισβολής στο Κουρσκ, συμμετείχαν στην εκκαθάριση της περιοχής από νάρκες.

Στο πλαίσιο του συμφώνου αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η Βόρεια Κορέα έστειλε πέρυσι περίπου 14.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ. Περισσότεροι από 6.000 εξ αυτών σκοτώθηκαν, σύμφωνα με εκτιμήσεις από την Ουκρανία και τη Νότια Κορέα.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, κάνοντας λόγο για «σπαρακτική απώλεια». Ανακοίνωσε ότι όσοι συμμετείχαν στην αποστολή θα παρασημοφορηθούν, ενώ οι εννέα πεσόντες αναγνωρίστηκαν ήδη ως «ήρωες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας», σύμφωνα με το KCNA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

