Βολιβία: Προφυλακιστέος για πέντε μήνες κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος Λουίς Άρσε

  • Στη φυλακή θα οδηγηθεί για πέντε μήνες ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη στη Λα Πας στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς.
  • Ο Άρσε, ο οποίος παρέδωσε την εξουσία τον προηγούμενο μήνα, θα κρατηθεί σε φυλακή της βολιβιανής πρωτεύουσας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
  • Η υπόθεση αφορά την περίοδο που ο Λουίς Άρσε ήταν υπουργός Οικονομίας, κατηγορούμενος ότι επέτρεψε τη μεταφορά κεφαλαίων για την ανάπτυξη κοινοτήτων αυτοχθόνων σε προσωπικούς λογαριασμούς αγροτοσυνδικαλιστών ηγετών.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βολιβία: Προφυλακιστέος για πέντε μήνες κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος Λουίς Άρσε

Στη φυλακή θα οδηγηθεί για πέντε μήνες ο ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη στη Λα Πας στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς.

Ο Άρσε, ο οποίος παρέδωσε την εξουσία τον προηγούμενο μήνα, θα κρατηθεί σε φυλακή της βολιβιανής πρωτεύουσας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η υπό διερεύνηση υπόθεση αφορά την περίοδο που ο Λουίς Άρσε ήταν υπουργός Οικονομίας επί προεδρίας του προκατόχου του, Έβο Μοράλες. Ο Άρσε κατηγορείται πως επέτρεψε να μεταφερθούν κεφάλαια που προορίζονταν για την ανάπτυξη κοινοτήτων αυτοχθόνων σε προσωπικούς λογαριασμούς αγροτοσυνδικαλιστών ηγετών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

