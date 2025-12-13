Euroleague: Παραμένει στην κορυφή η Χάποελ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού

Με ανατροπές και μεγάλες νίκες εκτός έδρας συνεχίστηκε η 15η αγωνιστική της Euroleague. Η Χαποέλ Τελ Αβίβ κράτησε την κορυφή με εμφατικό «διπλό» στην Μπολόνια, η Παρτιζάν γύρισε από το -16 και «καθάρισε» τον Αστέρα στο ντέρμπι του Βελιγραδίου, η Μπαρτσελόνα «πάτησε» τον Ολυμπιακό, η Φενέρμπαχτσε πέτυχε επική ανατροπή στο Πριγκιπάτο κόντρα στη Μονακό, ενώ η Ντουμπάι επικράτησε της Μπάγερν με buzzer beater.

Η Χαποέλ Τελ Αβίβ παρέμεινε ακλόνητη στην κορυφή της βαθμολογίας, επικρατώντας με 79-74 της Βίρτους στην Μπολόνια, φτάνοντας τις 11 νίκες σε 15 ματς. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρέθηκε πίσω με διαφορά 14 πόντων (42-28 στο 17’), αλλά με εντυπωσιακό σφυροκόπημα στην τελευταία περίοδο, «γύρισε» το ματς με επιμέρους 29-17 και πήρε το ροζ φύλλο. Κορυφαίοι για τους Ισραηλινούς οι Μπράιαντ (22π.) και Οτούρου (21π., 10ρ.), ενώ από τη Βίρτους, που έφτασε τα 18 λάθη, ξεχώρισε ο Μόργκαν με 21 πόντους.

Με συγκλονιστική επιστροφή στο φινάλε, η Παρτιζάν πήρε τη νίκη στο ντέρμπι του Βελιγραδίου, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 79-76. Η ομάδα του Μίρκο Οτσόκολιτς έφτασε στο 6-9, με τον Αστέρα να υποχωρεί στο 9-6. Ο Αστέρας φάνηκε να ελέγχει πλήρως το ματς στο 29ο λεπτό με το σκορ στο 44-60, αλλά η Παρτιζάν αντέδρασε, μείωσε αρχικά σε 64-67 και πέρασε μπροστά για πρώτη φορά στο 38′ με 73-72. Με ηγέτη τον Ουάσινγκτον (25π.) και σημαντικούς συμπαραστάτες τους Μπόνγκα (16π., 11ρ.) και Τζόουνς (15π., 8ρ.), οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Από πλευράς Ερυθρού Αστέρα, κορυφαίοι ήταν οι Νουόρα (20π., 7ρ.) και Μπάτλερ (20π.).

Στη Βαρκελώνη, ο Ολυμπιακός πλήρωσε την κακή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και υπέστη βαριά ήττα με 98-85 από τη Μπαρτσελόνα. Οι «ερυθρόλευκοι» κατέρρευσαν στην 3η περίοδο, όταν δέχθηκαν επιμέρους 30-17, δεν κατάφεραν να περιορίσουν τους Ουίλι Κλάιμπερν (28π., 7/10 τρίποντα) και Κέβιν Πάντερ (24π., 3/4 τρίποντα), και υποχώρησαν στο 8-6. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε επίσης 19 επιθετικά ριμπάουντ λιγότερα από την Μπαρτσελόνα (9 έναντι 19). Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ βοήθησαν οι Ντόρσεϊ (19π.), Χολ (11π., 8ρ.) και Φουρνιέ (11π.). Ο Τόμας Ουόκαπ μοίρασε 10 ασίστ. Η Μπάρτσα ανέβηκε στο 10-5, φτάνοντας τις 3 σερί νίκες.

Στο Πριγκιπάτο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ συνέχισε την ξέφρενη πορεία της, φεύγοντας με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Μονακό, επικρατώντας με 92-86. Η τουρκική ομάδα βρέθηκε στο -17 (67-50 στο 28’), όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο έσφιξε την άμυνά της και «έτρεξε» επιμέρους σκορ 32-17. Καθοριστικό τρίποντο από τον Χόρτον-Τάκερ, που πέτυχε συνολικά 24 πόντους και έδωσε το προβάδισμα στη Φενέρ (85-82 στο 36′), ανοίγοντας τον δρόμο για σερί 9-0 και τελικό 92-86. Από τη Μονακό ξεχώρισαν οι Τζέιμς (20π.) και Ντιαλό (18π.). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπεσε στο 9-6, μετρώντας την 6η φετινή της ήττα.

Μεγάλη νίκη στο… νήμα και για τη Ντουμπάι, η οποία λύγισε με buzzer beater την Μπάγερν Μονάχου με 89-88 και επέστρεψε στις επιτυχίες. Οι Βαυαροί είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και προηγήθηκαν με 12 πόντους στο 25′ (44-56), όμως στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι αντεπιτέθηκαν. Ο Ράιτ ήταν ο ήρωας του αγώνα, πετυχαίνοντας το νικητήριο καλάθι στην εκπνοή, ενώ συνολικά είχε 22 πόντους. Από την Μπάγερν ξεχώρισε ο Ομπστ με 21. Η ομάδα των Εμιράτων ανέβηκε στο 7-8, ενώ η Μπάγερν γνώρισε την έκτη συνεχόμενη ήττα και δέκατη συνολικά.

EUROLEAGUE – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πέμπτη 11/12 Μακάμπι 92-84 Βιλερμπάν Βαλένθια 94-82 Αναντολού Εφές Αρμάνι Μιλάνο 96-89 Παναθηναϊκός Παρί 105-108 Ζάλγκιρις Ρεάλ Μαδρίτης 94-87 Μπασκόνια Παρασκευή 12/12 Dubai BC 89-88 Μπάγερν Μονακό 86-92 Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 74-79 Χάποελ Τελ Αβίβ Παρτίζαν 79-76 Ερυθρός Αστέρας Μπαρτσελόνα 98-85 Ολυμπιακός

Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Α Ν Η ΔΠ 1 Χάποελ Τελ Αβίβ 15 11 4 +98 2 Βαλένθια 15 10 5 +64 3 Μπαρτσελόνα 15 10 5 +31 4 Φενέρμπαχτσε 14 9 5 +20 5 Μονακό 15 9 6 +96 6 Ζάλγκιρις 15 9 6 +74 7 Ερυθρός Αστέρας 15 9 5 +61 8 Παναθηναϊκός AKTOR 15 9 6 +36 9 Ρεάλ 15 9 6 +31 10 Ολυμπιακός 14 8 6 +49 11 Αρμάνι Μιλάνο 15 8 7 +7 12 BC Dubai 15 7 8 -24 13 Βίρτους Μπολόνια 15 7 8 -27 14 Παρί 15 5 10 -28 15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 15 5 10 -44 16 Μπασκόνια 15 5 10 -55 17 Παρτίζαν 15 5 9 -68 18 Αναντολού Εφές 15 5 10 -87 19 Μπάγερν 15 5 10 -89 20 Βιλερμπάν 15 3 12 -145