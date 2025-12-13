Συνάντηση Μελόνι – Αμπάς: «Αποφασισμένη η Ιταλία να παίξει ρόλο στη σταθεροποίηση και ανοικοδόμηση της Γάζας»

Σύνοψη από το

  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης, Παλάτσο Κίτζι.
  • Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και αναφέρθηκαν στην ανάγκη να ενισχυθεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μέσω της πλήρους εφαρμογής του «Ειρηνευτικού Σχεδίου του προέδρου Τραμπ».
  • Η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε ότι «η Ιταλία είναι αποφασισμένη να παίξει κύριας σημασίας ρόλο στη σταθεροποίηση και στην ανοικοδόμηση της Γάζας» και επιβεβαίωσε τη στήριξη στη λύση των δύο κρατών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Συνάντηση Μελόνι – Αμπάς: «Αποφασισμένη η Ιταλία να παίξει ρόλο στη σταθεροποίηση και ανοικοδόμηση της Γάζας»

Τον πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς υποδέχθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι, την Παρασκευή (12/12).

«Οι δυο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και αναφέρθηκαν, ειδικότερα, στην ανάγκη να ενισχυθεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μέσω της πλήρους εφαρμογής του Ειρηνευτικού Σχεδίου του προέδρου Τραμπ», όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

«Η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε και πάλι ότι η Ιταλία είναι αποφασισμένη να παίξει κύριας σημασίας ρόλο στη σταθεροποίηση και στην ανοικοδόμηση της Γάζας και έλαβε την πλήρη υποστήριξη του προέδρου Αμπάς. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η χώρα της στηρίζει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, το οποίο είναι βασικής σημασίας, και στο πλαίσιο της ανάγκης να δοθεί νέα ώθηση στην πολιτική διαδικασία η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στην λύση των δυο κρατών» αναφέρει, τέλος, η ιταλική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σοβαροί λόγοι που πρέπει να βάλετε παπλωματοθήκη απόψε πριν κοιμηθείτε

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΑΑΔΕ: Νέα σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ στην Ελλάδα – Υποχώρησε 61% σε έξι χρόνια

Ανοιχτή επιστολή παραγωγικών φορέων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι ζητούν

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:50 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιθέσεις εναντίον της Βενεζουέλας και φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ

Νέες απειλές για χερσαία πλήγματα κατά εμπόρων ναρκωτικών, με αναφορά όχι μόνο στη Βενεζουέλα ...
02:05 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Βολιβία: Προφυλακιστέος για πέντε μήνες κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος Λουίς Άρσε

Στη φυλακή θα οδηγηθεί για πέντε μήνες ο ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε, ο οποίος συ...
01:05 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Έφοδος αμερικανικών δυνάμεων σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο ταξίδευε από την Κίνα προς το Ιράν

Άνδρες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων έκαναν έφοδο τον προηγούμενο μήνα σε πλοίο στον Ινδικ...
00:33 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: 155.368 νεκροί στρατιωτικοί στον πόλεμο της Ουκρανίας – Εθελοντές το 30% των θυμάτων

Τον τεράστιο αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της εισβολ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα