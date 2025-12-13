Συνάντηση Μελόνι – Αμπάς: «Αποφασισμένη η Ιταλία να παίξει ρόλο στη σταθεροποίηση και ανοικοδόμηση της Γάζας»

Τον πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς υποδέχθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι, την Παρασκευή (12/12).

«Οι δυο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και αναφέρθηκαν, ειδικότερα, στην ανάγκη να ενισχυθεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μέσω της πλήρους εφαρμογής του Ειρηνευτικού Σχεδίου του προέδρου Τραμπ», όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

«Η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε και πάλι ότι η Ιταλία είναι αποφασισμένη να παίξει κύριας σημασίας ρόλο στη σταθεροποίηση και στην ανοικοδόμηση της Γάζας και έλαβε την πλήρη υποστήριξη του προέδρου Αμπάς. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η χώρα της στηρίζει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, το οποίο είναι βασικής σημασίας, και στο πλαίσιο της ανάγκης να δοθεί νέα ώθηση στην πολιτική διαδικασία η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στην λύση των δυο κρατών» αναφέρει, τέλος, η ιταλική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ