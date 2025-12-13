Ουκρανία: Στο Βερολίνο ο Γουίτκοφ το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες με Ζελένσκι και Ευρωπαίους

  • Σημαντικές διπλωματικές επαφές με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία αναμένονται το Σαββατοκύριακο στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ.
  • Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες και την ενημερωμένη ουκρανική πρόταση, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Εμανουέλ Μακρόν, του Κιρ Στάρμερ και του Φρίντριχ Μερτς.
  • Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το Βερολίνο θα φιλοξενήσει επισήμως τις συνομιλίες τη Δευτέρα, ενώ ο Γουίτκοφ θα έχει επιπλέον διμερείς επαφές με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία.
Σημαντικές διπλωματικές επαφές με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων Αμερικανών απεσταλμένων και κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, θα ταξιδέψουν στη γερμανική πρωτεύουσα για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσία των Εμανουέλ Μακρόν, Κίρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς.

Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθεί η πορεία των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπως αποκάλυψε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, με έμφαση στην ενημερωμένη ουκρανική πρόταση, η οποία βασίζεται στο αρχικό σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ.

Ο Γουίτκοφ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα έχει επιπλέον διμερείς επαφές την Κυριακή και τη Δευτέρα με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία. Τη συνάντηση έφερε στο φως η Wall Street Journal, ενώ επιβεβαίωση δόθηκε και από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου στο AFP, ο οποίος ξεκαθάρισε πως ο Αμερικανός απεσταλμένος θα έχει συνομιλίες με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Στο μεταξύ, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το Βερολίνο θα φιλοξενήσει επισήμως τις συνομιλίες τη Δευτέρα. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών διατυπώθηκε από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, μετά από τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον νέο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο της συνολικής διπλωματικής προσπάθειας για επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

