Serie A: Με… πρωταγωνιστή τον Νίκολα Στούλιτς η Λέτσε πήρε σπουδαίο «τρίποντο» – Κέρδισε 1-0 την Πίζα, δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Η Λέτσε πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη στη μάχη της παραμονής, καθώς επικράτησε με 1-0 της Πίζας στο «Via Del Mare» και άνοιξε τη διαφορά της από τη ζώνη του υποβιβασμού.
  • Η στιγμή αυτή ήρθε στο 72ο λεπτό, όταν ο Νίκολα Στούλιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ξεσήκωσε το «Via Del Mare». Ο 24χρονος Σέρβος επιθετικός είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο μόλις πέντε λεπτά νωρίτερα και με την πρώτη ουσιαστική του παρέμβαση εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.
  • Το γκολ του Στούλιτς έδωσε στη Λέτσε το μεγάλο «τρίποντο» και μια τεράστια βαθμολογική ανάσα, ανεβάζοντάς την στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη. Αντίθετα, η Πίζα βυθίστηκε στην 18η θέση της Serie A, βλέποντας τη θέση της να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Serie A: Με… πρωταγωνιστή τον Νίκολα Στούλιτς η Λέτσε πήρε σπουδαίο «τρίποντο» – Κέρδισε 1-0 την Πίζα, δείτε βίντεο

Η Λέτσε πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη στη μάχη της παραμονής, καθώς επικράτησε με 1-0 της Πίζας στο «Via Del Mare» και άνοιξε τη διαφορά της από τη ζώνη του υποβιβασμού. Το αποτέλεσμα έφερε τους γηπεδούχους στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη, την ώρα που η Πίζα βυθίστηκε στη 18η θέση της βαθμολογίας της Serie A, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η ομάδα της Λέτσε μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με ξεκάθαρο στόχο να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό όταν γίνει η τελική σούμα της σεζόν. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, είχαν τον έλεγχο σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα και περίμεναν τη στιγμή που θα τους δώσει το προβάδισμα απέναντι σε μια Πίζα που δυσκολεύτηκε να βρει απαντήσεις.

Η στιγμή αυτή ήρθε στο 72ο λεπτό, όταν ο Νίκολα Στούλιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ξεσήκωσε το «Via Del Mare». Ο 24χρονος Σέρβος επιθετικός είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο μόλις πέντε λεπτά νωρίτερα, στο 67’, στη θέση του Καμάρντα, και με την πρώτη ουσιαστική του παρέμβαση εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Το γκολ του Στούλιτς έδωσε στη Λέτσε το μεγάλο «τρίποντο» και μια τεράστια βαθμολογική ανάσα στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Από την άλλη πλευρά, η Πίζα δεν κατάφερε να αντιδράσει μετά το 1-0 και αποχώρησε χωρίς βαθμό, βλέποντας τη θέση της στη βαθμολογία να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

SERIE A – Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
Λέτσε – Πίζα 1-0
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Τορίνο – Κρεμονέζε 13/12
Πάρμα – Λάτσιο 13/12
Αταλάντα – Κάλιαρι 13/12
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Μίλαν – Σασουόλο 14/12
Φιορεντίνα – Βερόνα 14/12
Ουντινέζε – Νάπολι 14/12
Τζένοα – Ίντερ 14/12
Μπολόνια – Γιουβέντους 14/12
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου
Ρόμα – Κόμο 15/12

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SERIE A (σε 15 αγώνες)
Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Μίλαν 31
2 Νάπολι 31
3 Ίντερ 30
4 Ρόμα 27
5 Μπολόνια 25
6 Κόμο 24
7 Γιουβέντους 23
8 Σασουόλο 20
9 Κρεμονέζε 20
10 Λάτσιο 19
11 Ουντινέζε 18
12 Αταλάντα 16
13 Λέτσε 16
14 Κάλιαρι 14
15 Τζένοα 14
16 Πάρμα 14
17 Τορίνο 14
18 Πίζα 10
19 Βερόνα 9
20 Φιορεντίνα 6

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σοβαροί λόγοι που πρέπει να βάλετε παπλωματοθήκη απόψε πριν κοιμηθείτε

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΑΑΔΕ: Νέα σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ στην Ελλάδα – Υποχώρησε 61% σε έξι χρόνια

Ανοιχτή επιστολή παραγωγικών φορέων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι ζητούν

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:35 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Bundesliga: «Σκόνταψε» στο Βερολίνο, η Λειψία – Ηττήθηκε 3-1 από την Ουνιόν, δείτε βίντεο

Η Ουνιόν Βερολίνου επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο διαδοχικές ήττες, καθώς νί...
00:18 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Euroleague: Παραμένει στην κορυφή η Χάποελ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού

Με ανατροπές και μεγάλες νίκες εκτός έδρας συνεχίστηκε η 15η αγωνιστική της Euroleague. Η Χαπο...
23:32 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Παραδόθηκε… άνευ όρων

Κακή εικόνα παρουσίασε ο Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη και γνώρισε βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα μ...
03:16 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ: Τι χρειάζεται για να τερματίσει στην πρώτη 8άδα της League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ κατάφερε να φέρει τον εαυτό της σε εξαιρετική θέση μετά τα σπουδαία διπλά σε Φλωρεντία κ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα