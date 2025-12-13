Ηράκλειο: Σκύλος έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της από τροχαίο – «Αν δεν έμπαινε στη μέση εγώ δε θα ζούσα…»

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο στις Γούβες Ηρακλείου, όταν μια μοτοσυκλέτα παρέσυρε μια 25χρονη γυναίκα και τον σκύλο της. Το τρίχρονο λαμπραντόρ, που έτρεξε ενστικτωδώς μπροστά της για να την προστατεύσει, χτυπήθηκε θανάσιμα, αφήνοντας πίσω του μια ιστορία αυτοθυσίας που συγκλονίζει.

Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο σκύλος υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός της μηχανής —ένας νεαρός άνδρας— είχε προηγουμένως πέσει στο οδόστρωμα και προσπαθούσε να σηκώσει το όχημά του. Περαστικοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Όμως οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα λεπτά νωρίτερα, ο ίδιος είχε παρασύρει και εγκαταλείψει τη νεαρή γυναίκα μαζί με τον σκύλο της.

Το λαμπραντόρ, βλέποντας τη μοτοσυκλέτα να έρχεται, μπήκε μπροστά για να προστατεύσει την ιδιοκτήτριά του. Η μηχανή χτύπησε πρώτα το σκυλί και στη συνέχεια τη νεαρή, με αποτέλεσμα το ζώο να χάσει τη ζωή του επί τόπου, και η κοπέλα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η Μιλένα, που έχασε τον σκύλο της και τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα σε τρία σημεία στο χέρι. Εκτός από τον σωματικό τραυματισμό, κουβαλά πλέον και το βάρος της απώλειας του αγαπημένου της ζώου που της έσωσε τη ζωή.

«Την Λάιλα την είχα σαν παιδί μου. Μετακομίσαμε μαζί από την Αυστραλία. Αν η Λάιλα δεν έμπαινε στη μέση εγώ δεν θα ζούσα…», λέει συγκινημένη η 25χρονη Μιλένα.

Η νεαρή γυναίκα, που έχει καταγωγή από την Αυστραλία αλλά ζει μόνιμα στο Ηράκλειο Κρήτης, ασχολείται ενεργά με τη φροντίδα ζώων και βοηθά στο κυνοκομείο του νησιού. Η Λάιλα, το δικό της σκυλί, έδωσε τη ζωή της για να τη σώσει.