Γιούλικα Σκαφιδά: «Ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα που δεν το έχω απαρνηθεί, το έχω ζήσει και μου έχει δώσει έμπνευση»

Μια ειλικρινή και ανθρώπινη συνέντευξη παραχώρησε η Γιούλικα Σκαφιδά στο περιοδικό ΟΚ!. Η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε τόσο για τη σχέση της με τα αρνητικά συναισθήματα, όσο και για τον έρωτα, εξηγώντας πώς τα διαχειρίζεται και τι ρόλο παίζουν στη ζωή της.

Η ίδια παραδέχεται πως βιώνει όλα τα συναισθήματα, χωρίς να τα αποφεύγει ή να τα θάβει. Όπως λέει, «δεν είμαι εκδικητική, αλλά γενικά και θυμό έχω και θλίψη στην καθημερινότητά μου. Αφήνομαι να βιώσω τα συναισθήματά μου και να παρατηρώ τι μου συμβαίνει. Οι ηθοποιοί είμαστε μια λευκή παλέτα που πρέπει να της βάλουμε τα χρώματα της ζωής, της καθημερινότητας, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε». Χωρίς να ωραιοποιεί την πραγματικότητα, παραδέχεται πως, αν και δεν έχει υπάρξει ανεξέλεγκτη, κάποιες στιγμές «στην οδήγηση λίγο το χάνω. Δεν βρίζω, αλλά αν με βρίσεις, θα σου απαντήσω. Δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Δεν θέλω να το κρατάω και να λέω μετά “γιατί δεν απάντησα;”». Όταν θυμώνει, επιδιώκει να είναι ψύχραιμη. Αν δει ότι ο θυμός της περνά, προχωρά. Αν όχι, προτιμά να δράσει. «Αν δω ότι ο θυμός μου καταλαγιάζει, θα πω ότι δεν άξιζε. Αν συμβεί το αντίθετο, θα κάνω τις κινήσεις μου».

Όσο για τον έρωτα, η Γιούλικα Σκαφιδά τον αποδέχεται με ανοιχτή καρδιά. «Ό,τι συναίσθημα έρχεται προσπαθώ να το καλοδεχτώ, να το παρατηρήσω, να το ζήσω ή να το απωθήσω». Ο έρωτας, λέει, δεν ήταν ποτέ κάτι που απαρνήθηκε. Αντιθέτως, τον έζησε και τον τίμησε, καθώς της έδωσε έμπνευση. Όπως τονίζει, οι άνθρωποι που πέρασαν από τη ζωή της, είτε φιλικά είτε ερωτικά, της άφησαν κάτι. Μέσα από αυτές τις σχέσεις νιώθει ότι έχει εξελιχθεί και έχει κερδίσει. «Μέχρι τώρα είχα μια καλή ζωή. Έχω δουλέψει πολύ για τις προσωπικές μου σχέσεις και έχω γίνει καλύτερη μέσα από αυτές. Νιώθω ότι έχω μια γεμάτη ζωή σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μου, κάθε είδους».