Ηρώ Κυριακάκη: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση της 94χρονης ηθοποιού – «Είναι τόσο μεγάλη η συγκίνησή μου»

Δάκρυα χαράς και ένα δυνατό χειροκρότημα για την 94χρονη πρωταγωνίστρια Ηρώ Κυριακάκη από την παράσταση αλλά και τη θρυλική ταινία «Τα κόκκινα φανάρια», η οποία το βράδυ της Τετάρτης βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό και απόλαυσε την παράσταση του ομώνυμου έργου στη σκηνή Brecht στο κέντρο της Αθήνας, σε σκηνοθεσία Βασίλη Πλατάκη.

«Είναι τόσο μεγάλη η συγκίνησή μου που ξαναβλέπω την «Κατερίνα» στη σκηνή, που ειλικρινά δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυά μου σε πολλά σημεία της παράστασης και αδυνατώ να πω πόσο δυνατά συναισθήματα ένιωσα» ανέφερε λίγη ώρα μετά το τέλος της παράστασης στην «Espresso» η σπουδαία ηθοποιός.

Έχουν περάσει 64 χρόνια από τότε που η Ηρώ Κυριακάκη έπαιξε πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι τον ρόλο της «Κατερίνας» από το θεατρικό έργο «Τα κόκκινα φανάρια».

«Ο ρόλος αυτός αναμφισβήτητα έμεινε στο μυαλό όλων γιατί ήταν  πολύ δυνατός. Ό, τι κι αν έπαιξα μετά τα Κόκκινα Φανάρια, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει αυτόν τον ρόλο» λέει η 94χρονη ηθοποιός.

