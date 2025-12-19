Περιοδικό Science: Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ανακάλυψη της Χρονιάς» για το 2025

  • Το περιοδικό Science ανακήρυξε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ανακάλυψη της Χρονιάς» για το 2025, καθώς ξεπέρασαν τον άνθρακα ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως.
  • Η Κίνα πρωτοπορεί σε αυτή τη μετάβαση, εδραιώνοντας τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σχετικής τεχνολογίας, ενώ μικρής κλίμακας ηλιακά συστήματα στέγης εξαπλώνονται ραγδαία παγκοσμίως.
  • Παρά τα εμπόδια, η ανάδειξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υποδηλώνει ότι η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε καθαρές πηγές ενέργειας επιταχύνεται και γίνεται η πιο πρακτική και οικονομικά αποδοτική επιλογή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Πηγή: Unsplash.com

Το 2025 ήταν μια χρονιά- ορόσημο για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς ξεπέρασαν τον άνθρακα ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Η συνεχής ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε το περιοδικό Science να χαρακτηρίσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «Ανακάλυψη της χρονιάς» για το 2025.

Φέτος, η παγκόσμια ανανεώσιμη ενέργεια, με προεξάρχουσες την ηλιακή και την αιολική, αναπτύχθηκε αρκετά γρήγορα ώστε να καλύψει όλη τη νέα ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Πρωτοπόρος σε αυτή τη μετάβαση είναι η Κίνα, οι προσπάθειες της οποίας για την κλιμάκωση των ηλιακών συλλεκτών, των ανεμογεννητριών και της αποθήκευσης μπαταριών λιθίου έχουν εδραιώσει τη χώρα ως παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σχετικής τεχνολογίας. Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι η χώρα του θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 10% σε μια δεκαετία, όχι χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, αλλά διπλασιάζοντας την αιολική και την ηλιακή ενέργεια.

Ήδη οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν επιβραδύνει την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κίνα. Περαιτέρω τεχνολογικές καινοτομίες, όπως τα πιο αποδοτικά ηλιακά κύτταρα, υπόσχονται να επεκτείνουν την εμβέλεια και την αποτελεσματικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον, τα μικρής κλίμακας ηλιακά συστήματα στέγης, που έγιναν ευρέως προσβάσιμα χάρη στην κυριαρχία της Κίνας στον κατασκευαστικό κλάδο, εξαπλώνονται ραγδαία, στην Ευρώπη, τη Νότια Ασία και τον Παγκόσμιο Νότο, παρέχοντας αξιόπιστη, χαμηλού κόστους ενεργειακή ασφάλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Στην Αφρική και τη Νότια Ασία οι εισαγωγές ηλιακών πάνελ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς οι κάτοικοι συνειδητοποίησαν ότι τα ηλιακά πάνελ στις στέγες μπορούν να τροφοδοτήσουν με φθηνό τρόπο φώτα, κινητά τηλέφωνα και ανεμιστήρες.

Ωστόσο, πολλά εμπόδια παραμένουν, όπως η συνεχιζόμενη εκτεταμένη χρήση άνθρακα και η αντίθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Παρά τις προκλήσεις, καταλήγει το σχετικό άρθρο του Science, η ανάδειξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως ανακάλυψης της χρονιάς υποδηλώνει ότι η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε καθαρές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι απλώς εφικτή, επιταχύνεται και γίνεται η πιο πρακτική και οικονομικά αποδοτική επιλογή.

Πηγή: ΑΠΕ

