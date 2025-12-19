Συνταγή για χριστουγεννιάτικη ψητή γαλοπούλα – Θα είναι το αστέρι του εορταστικού τραπεζιού

Η τέλεια συνταγή της Mary Berry για χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα, γεμιστή με βότανα και κρεμμύδια, δημιουργεί το ιδανικό κεντρικό πιάτο για ένα παραδοσιακό δείπνο Χριστουγέννων.

Το βούτυρο και οι φέτες λεμονιού κάτω από την πέτσα ποτίζουν τη γαλοπούλα και βοηθούν να μην στεγνώσει κατά το ψήσιμο.

Πάντα αφήνετε τη γαλοπούλα να ξεκουραστεί για τουλάχιστον μισή ώρα, ώστε να το απολαμβάνετε στο πιο ζουμερό του σημείο.

Υλικά

6 κιλά γαλοπούλα έτοιμη για φούρνο

75 γρ. βούτυρο, μαλακωμένο

1 λεμόνι, κομμένο σε λεπτές φέτες

3 μικρά κλαράκια θυμάρι

2 μικρά κρεμμύδια, με τη φλούδα και κομμένα στη μέση

6 φύλλα δάφνης

Μία δέσμη φύλλα φασκόμηλου

Αλάτι

Μέθοδος

Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C / 160°C με αέρα.

Χαλαρώστε την πέτσα πάνω από το στήθος της γαλοπούλας, γλιστρώντας τα δάχτυλά σας ανάμεσα στη σάρκα και την πέτσα στο μέρος του λαιμού, αφήνοντας την πέτσα στο άνοιγμα της κοιλότητας.

Απλώστε τα δύο τρίτα από το μαλακωμένο βούτυρο πάνω στο στήθος, κάτω από την πέτσα, κρατώντας την πέτσα ψηλά.

Περάστε τις φέτες λεμονιού και τα κλαράκια θυμάρι κάτω από την πέτσα.

Γεμίστε την κοιλότητα του σώματος με τα μισά κρεμμύδια και τα βότανα.

Δέστε τα πόδια με σπάγκο μαγειρικής για να δώσετε όμορφο σχήμα.

Σπρώξτε τα φτερά κάτω από την πλάτη της γαλοπούλας.

Αλείψτε ελαφρά την πέτσα της γαλοπούλας με το υπόλοιπο βούτυρο και αλατοπιπερώστε ελαφρά. Τοποθετήστε τη γαλοπούλα σε σχάρα μέσα σε ένα μεγάλο ταψί για ψήσιμο.

Ψήστε τη γαλοπούλα στο φούρνο για περίπου 2–2¼ ώρες μέχρι να ροδίσει, ραντίζοντας κατά διαστήματα.

Σκεπάστε τη γαλοπούλα με αλουμινόχαρτο αν αρχίζει να καίγεται υπερβολικά.

Ελέγξτε αν έχει ψηθεί χρησιμοποιώντας θερμόμετρο κρέατος – τρυπήστε το πιο χοντρό μέρος του ποδιού, ανάμεσα στο τύμπανο και τον μηρό, και το θερμόμετρο πρέπει να δείχνει 65–70°C. Εναλλακτικά, αν δεν έχετε θερμόμετρο, τρυπήστε το πιο χοντρό μέρος του ποδιού με ένα μικρό, κοφτερό μαχαίρι.

Αν τα υγρά τρέχουν καθαρά χωρίς ροζ απόχρωση, η γαλοπούλα είναι έτοιμη. Αν έχουν ακόμα ροζ απόχρωση, συνεχίστε το ψήσιμο για λίγο ακόμα.

Σκεπάστε τη γαλοπούλα με αλουμινόχαρτο και πολλές πετσέτες κουζίνας και αφήστε την να ξεκουραστεί για 1½ ώρα.

Αν θέλετε, γυρίστε πίσω το αλουμινόχαρτο και στραγγίστε τα περίσσια υγρά από το ταψί σε ένα δοχείο για να φτιάξετε τη σάλτσα.

Κόψτε τη γαλοπούλα σε λεπτές φέτες και σερβίρετε.

Συμβουλές Συνταγής

Οι χρόνοι ψησίματος για τις γαλοπούλες ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τον τρόπο εκτροφής και τη φυλή της γαλοπούλας.

Μια γαλοπούλα κορυφαίας ποιότητας ελεύθερης βοσκής για 12 άτομα μπορεί να χρειαστεί μόλις 2¼ ώρες (όπως αναφέρεται από τη Mary σε αυτή τη συνταγή), ενώ μια γαλοπούλα με βαρύτερο στήθος ίδιου βάρους μπορεί να χρειαστεί έως και 3½ ώρες.

Είναι καλύτερο να ελέγχετε τις οδηγίες στη συσκευασία, στην ιστοσελίδα του προμηθευτή ή να ρωτάτε τον κρεοπώλη σας.

Εναλλακτικά, επενδύστε σε ένα ψηφιακό θερμόμετρο τροφίμων (η εσωτερική θερμοκρασία στο πιο χοντρό μέρος του κρέατος πρέπει να φτάσει τους 70°C).

Να έχετε υπόψη ότι η προσθήκη γέμισης στον λαιμό της γαλοπούλας θα αυξήσει επίσης τον χρόνο ψησίματος.

Μπορείτε να προετοιμάσετε τη γαλοπούλα μέχρι και 12 ώρες πριν το ψήσιμο. Ακολουθήστε τη συνταγή μέχρι τη στιγμή που η γαλοπούλα τοποθετείται στο ταψί και στη συνέχεια σκεπάστε και φυλάξτε στο ψυγείο μέχρι να είναι έτοιμη για ψήσιμο.

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να ξεπαγώσετε μια γαλοπούλα;

Θα χρειαστούν περίπου 48 ώρες για να ξεπαγώσει μια ολόκληρη γαλοπούλα στο ψυγείο, αλλά αυτό εξαρτάται από το βάρος, οπότε ελέγξτε τη συσκευασία.

Αν δεν υπάρχουν οδηγίες στη συσκευασία, στοχεύστε σε 10–12 ώρες ανά κιλό.

Μπορεί να δείτε οδηγίες για ξεπάγωμα σε δροσερό δωμάτιο, αλλά αυτό δεν συνιστάται από τον Οργανισμό Προτύπων Τροφίμων (Food Standards Agency), καθώς μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας τροφίμων.

Ιδανικά, κρατήστε τη γαλοπούλα στην αρχική της συσκευασία και τοποθετήστε την σε ένα ταψί ή ταψί ψησίματος στον πάτο του ψυγείου.

Το ταψί θα συγκρατήσει τυχόν υγρά.

Αν το ψυγείο σας είναι γεμάτο με άλλα χριστουγεννιάτικα εδέσματα, δείτε αν κάποιοι από τους καλεσμένους σας μπορούν να «φιλοξενήσουν» τη γαλοπούλα μέχρι το πρωί των Χριστουγέννων.

Βάζετε νερό στο ταψί για τη γαλοπούλα;

Αν ψήνετε τη γαλοπούλα σε σχάρα μέσα σε ταψί, μπορεί να είναι χρήσιμο να προσθέσετε λίγο νερό ή ζωμό στο ταψί για να μην καούν τα υγρά.

Αν η γαλοπούλα κάθεται απευθείας στον πάτο του ταψιού, αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία για ψήσιμο γαλοπούλας;

Η γαλοπούλα ψήνεται καλά σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C / 160°C με αέρα / Αέριο 4. Οι φούρνοι με αέρα είναι πιο αποδοτικοί στη διατήρηση ομοιόμορφης θερμοκρασίας, γι’ αυτό συνήθως ψήνουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Αν ψήνετε πολλά λαχανικά στον φούρνο ταυτόχρονα, η θερμοκρασία μπορεί να μεταβληθεί και να παραταθεί ο χρόνος ψησίματος της γαλοπούλας.

Πρέπει η γαλοπούλα να είναι σκεπασμένη ή ακάλυπτη κατά το ψήσιμο;

Αν το στήθος της γαλοπούλας είναι καλά προστατευμένο (π.χ. με παχιά στρώση βουτύρου, φέτες λεμονιού ή πορτοκαλιού), μπορεί να ψηθεί χωρίς να είναι σκεπασμένη.

Χρησιμοποιήστε αλουμινόχαρτο για να καλύψετε αν αρχίζει να ροδίζει υπερβολικά.

Αν έχετε καλύψει το στήθος με φέτες μπέικον, είναι καλύτερο να καλύψετε με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος και αλουμινόχαρτο, διαφορετικά το μπέικον θα καεί.

Αφαιρέστε το κάλυμμα για τα τελευταία 30 λεπτά περίπου, ώστε το μπέικον να γίνει τραγανό.

Μπορείτε να μαγειρέψετε τη γαλοπούλα από την προηγούμενη μέρα;