Προβληματισμός στο Μαξίμου για τα αγροτικά μπλόκα ενόψει Χριστουγέννων – Τι συζητήθηκε σε κυβερνητική σύσκεψη

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων ενόψει και των εορτών προβληματίζει την κυβέρνηση, που βλέπει ότι η συγκρατημένη αισιοδοξία για άρση του αδιεξόδου, για την οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, δεν επιβεβαιώνεται.

Οι αγρότες στέλνουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους και θα ανοίξουν τις εθνικές οδούς μόνο για να μπορέσουν οι πολίτες να μετακινηθούν τις γιορτινές ημέρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου διαβάζουν στις δημοσκοπήσεις ότι η κοινή γνώμη είναι στο πλευρό του αγροτικού κόσμου και κάνουν καθημερινά εκκλήσεις για διάλογο.

Το απόγευμα της Πέμπτης η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στην κλιμάκωση ήρθε από πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. «Ναι στον διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και στην ταλαιπωρία της κοινωνίας», έλεγαν οι πηγές. «Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», σημείωναν οι ίδιες πηγές.

Στο θέμα παρενέβη από τις Βρυξέλλες χθες και ο Πρωθυπουργός που τόνισε ότι «κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο λέμε “ναι” στον διάλογο λέμε όμως “όχι” και το λέμε με κάθε τρόπο και τόνο, στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας».

«Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τι συζητήθηκε σε κυβερνητική σύσκεψη

Όπως είναι προφανές η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει ήδη ικανοποιήσει πολλά αιτήματα και δόθηκαν έξτρα 160 εκατ. ευρώ γι’ αυτό και δεν έχει σκοπό να υποχωρήσει περαιτέρω. Χθες το απόγευμα έγινε σύσκεψη όπου τέθηκαν επί τάπητος όλα τα δεδομένα. Από την σύσκεψη έλειπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωστής Χατζηδάκης, οι οποίοι βρίσκονταν στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», αυτό που ειπώθηκε στη σύσκεψη είναι πως «οι σκληροί συνδικαλιστές του ΚΚΕ έχουν πάρει τα ηνία των κινητοποιήσεων» και το σύνολο των αιτημάτων τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθώς μεταξύ άλλων θέλουν να μην μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, κάτι που αποτελεί κόκκινη γραμμή. Στο Μαξίμου θα επιχειρηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, αν όχι ώρες, να υπάρξει επαφή με τους «γαλάζιους» αγροτοσυνδικαλιστές ώστε «να επικρατήσει η λογική», αναφέρει η εφημερίδα.

Ταυτόχρονα στην κυβέρνηση είναι πεπεισμένοι πως οι αγρότες με τη στάση τους θα δημιουργήσουν μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια, καθώς δεν αντιλαμβάνονται πως δημιουργούν πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες ενόψει Χριστουγέννων. Όπως είπε στην «Καθημερινή» κυβερνητική πηγή, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή για περαιτέρω υποχώρηση σε παράλογα αιτήματα και περιμένουν τους αγρότες για διάλογο «πάνω σε μία λογική βάση».