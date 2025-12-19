Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου 

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου.

Το τραγικό συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 22:20, όπως μεταδίδει η voria.gr, σε διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διαφαίνεται εγκληματική ενέργεια.

Ο 19χρονος, υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να είχε έρθει με φίλους του στη Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες των Aρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Α.Τ. Λευκού Πύργου.