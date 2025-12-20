Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 161 χλμ στη Συγγρού – Τον έπιασε το ραντάρ της Τροχαίας

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη 31χρονος οδηγός μηχανής που εντοπίστηκε από την Τροχαία να κινείται με 161 χλμ/ώρα επί της Λεωφόρου Συγγρού, στην Καλλιθέα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το όριο των 90 χλμ/ώρα.
  • Ο 31χρονος εντοπίστηκε μεταμεσονύκτιες ώρες από συσκευή radar να αναπτύσσει ταχύτητα 161 χλμ/ώρα, δημιουργώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία

Συνελήφθη 31χρονος ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής να οδηγεί την μηχανή του με υπερβολική ταχύτητα επί της Λεωφόρου Συγγρού, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 31χρονος κινούνταν μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα (20-12-2025) με 161 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 90 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.  Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

