ΠΑΟΚ: Χάνει τον τελικό του Κυπέλλου και τα υπόλοιπα παιχνίδια των Playoffs λόγω θλάσης ο Γιακουμάκης

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Γιώργος Γιακουμάκης, ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και πλέον άπαντες στρέφουν το βλέμμα τους στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το ποδοσφαιρικό τμήμα ξεκίνησε την προετοιμασία για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (Σάββατο 25/4, 20:30), με φόντο το 9ο τρόπαιο στην ιστορία του.

Ωστόσο, τα νέα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ήταν ευχάριστα. Κι αυτό καθώς οι εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε ο Γιώργος Γιακουμάκης, έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο. Το διάστημα απουσίας του θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του οργανισμού στις θεραπείες, ωστόσο θεωρείται απίθανο να προλάβει κάποιο άλλο παιχνίδι ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Παράλληλα, ο Ντέγιαν Λόβρεν υπέστη διάστρεμμα στην δεξιά ποδοκνημική στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, στο οποίο αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο από τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε θεραπείες και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Τέλος, με θεραπεία συνέχισε κι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος, όπως είναι εδώ και λίγες εβδομάδες γνωστό, δεν θα προλάβει να φορέσει ασπρόμαυρη φανέλα ξανά για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

