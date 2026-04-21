Φάμελλος για το Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967: «Mαύρη επέτειος – Να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά τον αυταρχισμό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Φάμελλος

«Να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά τον αυταρχισμό, σε όποια μορφή κι αν εμφανιστεί, και να τσακίσουμε κάθε νεοφασιστικό μόρφωμα», διαμηνύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του, με αφορμή τη «μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου».

«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης, η υποβάθμιση των θεσμών και των Ανεξάρτητων Αρχών και τα πολλαπλά κυβερνητικά σκάνδαλα διαφθοράς», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Φάμελλου:

«Η μαύρη επέτειος της 21ης Απριλίου είναι μια διαρκής υπενθύμιση των αξιών της Δημοκρατίας, αλλά και των κινδύνων και των απειλών κατά αυτής.

Η εφιαλτική μνήμη της δικτατορίας και της τραγωδίας της Κύπρου, αλλά και η θαρραλέα αντίσταση του αντιδικτατορικού αγώνα των Ελλήνων και των Ελληνίδων και του ηρωικού φοιτητικού κινήματος, είναι μηνύματα και παρακαταθήκη για το σήμερα.

Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται. Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας, που απαιτεί εγρήγορση και διαρκή αγώνα.

Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης, η υποβάθμιση των θεσμών και των Ανεξάρτητων Αρχών και τα πολλαπλά κυβερνητικά σκάνδαλα διαφθοράς.

Και η κληρονομιά όλων μας από την αυτοθυσία των αγωνιστών είναι η μάχη για μια δίκαιη Πολιτεία με ισχυρή Δημοκρατία, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, σύγχρονο Κράτος Δικαίου και θεσμούς, που θα υπηρετούν τα συμφέροντα όλων των πολιτών.

Και η καλύτερη ζωή για όλους απαιτεί πολιτική ανατροπή και μία προοδευτική κυβέρνηση που θα ενισχύσει και θα θωρακίσει τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου.

Το σκοτάδι της 21ης Απριλίου και ο ηρωικός αντιδικτατορικός αγώνας του λαού μας, μας δεσμεύουν στον καθημερινό αγώνα να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά τον αυταρχισμό, σε όποια μορφή κι αν εμφανιστεί, και να τσακίσουμε κάθε νεοφασιστικό μόρφωμα».

 

