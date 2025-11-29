Συνελήφθη επιχειρηματίας που έτρεχε με 216 χιλιόμετρα στη Βουλιαγμένης

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων για επικίνδυνη οδήγηση.

Εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Αργυρούπολης, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του «Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας».

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα 216 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ το επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 70 χλμ/ώρα.

Ο οδηγός οδηγήθηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.