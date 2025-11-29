Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το χόμπι που απολαμβάνει μαζί με την Κέιτ Μίντλετον – «Φωνάζω και ουρλιάζω»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μπορεί να είναι πιο χαλαροί από όσο νομίζετε.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας αποκάλυψε ότι μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες του ίδιου και της συζύγου του είναι οι… πολικές βουτιές.

«Νιώθεις υπέροχα μετά», είπε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην παραλία με μέλη του Δικτύου Νέων Ωκεανών της Εταιρείας Θαλάσσιας Διατήρησης στον κόλπο Colwyn της Βόρειας Ουαλίας την Παρασκευή, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Μου αρέσει πολύ. Φωνάζω και ουρλιάζω πολύ όταν μπαίνω μέσα», πρόσθεσε ο 43χρονος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, συναντήθηκε επίσης με μέλη της ομάδας κολύμβησης σε κρύα νερά Colwyn Bay Blue Bits. Μιλώντας με τις κολυμβήτριες Κρίσι Μπόλτον, Τζόρτζια Ντάνιελς και Μιτζ Όουεν Σμιθ, ο γιος του βασιλιά Καρόλου είπε επίσης ότι είχε κάνει μερικές βουτιές σε κρύο νερό στη Σκωτία και τις απόλαυσε.

Ήταν όμως η Μίντλετον, επίσης 43 ετών, που έπεισε τον διστακτικό Ουίλιαμ να δοκιμάσει στην αρχή το έντονο χόμπι.

Σε ένα επεισόδιο του podcast The Good, The Bad & The Rugby τον Σεπτέμβριο του 2023, μοιράστηκε την αγάπη της για την κολύμβηση στο κρύο, την οποία ο Ουίλιαμ δεν αποδεχόταν ως… κάτι νορμάλ! Νόμιζε ότι ήταν «τρελή» που την ακολουθούσε.

«Λατρεύω όλα τα αθλήματα. Γενικά, αγαπώ όλα τα αθλήματα. Λατρεύω την κολύμβηση. Κολύμβηση σε κρύο νερό», είπε πριν ο σύζυγός της τη διακόψει, λέγοντας, «Όσο πιο κρύο, τόσο το καλύτερο».

«Όσο πιο κρύο, τόσο το καλύτερο. Το λατρεύω απόλυτα», συμφώνησε. «Σε σημείο που ο Ουίλιαμ λέει, “Κάθριν, είσαι τρελή”», γέλασε η Μίντλετον. «Είναι σκοτεινά και βρέχει και θα πάω να ψάξω για κρύο νερό».