Κακοκαιρία Adel: Το «έστρωσε» με χαλάζι στην Ικαρία

Ισχυρή κακοκαιρία με σφοδρή βροχόπτωση έπληξε τα ξημερώματα την Ικαρία, με αποκορύφωμα τη χαλαζόπτωση στον ορεινό οικισμό της Οξέ που οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στον Επαρχιακό δρόμο. Οι εικόνες που καταγράφονται είναι πρωτοφανείς καθώς το «έστρωσε» με χαλάζι και ο δρόμος στην περιοχή άσπρισε, σαν να έχει χιονίσει.

Επίσης, από το Μονοκάμπι μέχρι και το Μαυράτο ο δρόμος έχει ακόμα πάγο, ενώ πολλά ρέματα του νησιού ξεχείλισαν.

Στα Θέρμα εκατοντάδες κυβικά χώματος κατέληξε στη θάλασσα.

Πηγή φωτογραφιών και πληροφοριών: ERT