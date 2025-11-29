Ευλογιά: Μπλόκο της ΑΑΔΕ σε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία

Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων για την ευλογιά αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ αυτοκίνητο προερχόμενο από την Τουρκία εντοπίστηκε στο Τελωνείο Κήπων να μεταφέρει κάτω από τη ρεζέρβα και μέσα σε προσωπικές αποσκευές, συνολικά 8.000 εμβόλια με τις ενδείξεις POXDOLL και POXVAC.

Σε συνεργασία με κτηνιατρικοί ελεγκτές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για λυοφιλοποιημένο ζωντανό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης εμβόλιο, που χρησιμοποιείται για την προστασία κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τουρκικής προέλευσης. Η εισαγωγή και εμπορία αυτού του σκευάσματος απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγου αυξημένου κινδύνου διασποράς της νόσου.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατάσχεσαν τα επικίνδυνα εμβόλια και το αυτοκίνητο και συνέλαβαν έναν επιβάτη, ο οποίος οδηγείται στον Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες κατά το νόμο.

 

