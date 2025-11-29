Χανιά: Επεισόδιο έξω από δημοτικό – Συνελήφθη πατέρας που αγνόησε σχολικό τροχονόμο

Ένταση επικράτησε έξω από δημοτικό σχολείο στα Χανιά το πρωί της Πέμπτης, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 37χρονου πατέρα ο οποίος αγνόησε τις υποδείξεις του σχολικού τροχονόμου, που εκείνη την ώρα ρύθμιζε την κυκλοφορία στο σημείο για την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.

Η συμπεριφορά του οδηγού ήταν τέτοια ώστε να δημιουργηθούν προβλήματα στη διέλευση μικρών μαθητών αλλά και των υπολοίπων πεζών. Ο 37χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη την Παρασκευή από αστυνομικούς της Τροχαίας Χανίων, για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη χθες (28.11.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χανίων, 37χρονος ημεδαπός για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, προχθές (27.11.2025) το πρωί, ο ανωτέρω οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και τα σήματα σχολικού τροχονόμου, ο οποίος ρύθμιζε την κυκλοφορία έξω από Δημοτικό Σχολείο, προκαλώντας αναστάτωση και δυσχεραίνοντας την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 37χρονος οδηγός ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων»

