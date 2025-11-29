Νέος χωρισμός στην ελληνική σόουμπιζ: «Μια επώνυμη που θα είναι μόνη της σύντομα»

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε ο Νίκος Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα έδωσε και την είδηση για έναν επικείμενο χωρισμό στη σόουμπιζ.

«Ξέρουμε κάποια επώνυμη που θα ντυθεί σύντομα νύφη;», τον ρώτησε δημοσιογράφος κι εκείνος απάντησε «όχι, ξέρουμε μια επώνυμη που σύντομα θα είναι μόνη της. Αυτό είναι το θέμα», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το αν πρόκειται για γυναίκα από την πρωινή ζώνη.

Αναφορικά με τις διαρροές που υπάρχουν στις εκπομπές, τόνισε: «Έχει τύχει να μάθω πολύ ωραία gossip από ανθρώπους που ήταν φλορ μάνατζερ, στο μακιγιάζ και τα μαλλιά. Τη διαρροή δεν την κάνει μόνο μέλος ενός πάνελ. Ακόμα και παρουσιαστής έχει κάνει διαρροές για την εκπομπή του και μετά να μένει έκπληκτος και να το βλέπω και να απορώ».